Die Kreistagsfraktion im Landkreis München will eine tarifliche Zulage, um Fahrer in der Region zu halten.

Die Freien Wähler im Landkreis München setzen sich für eine bessere Bezahlung von Busfahrern innerhalb des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) ein und fordern höhere Sozialstandards, um eine weitere Abwanderung von Fachkräften zu verhindern. Zuletzt, so die beiden FW-Kreisräte Otto Bußjäger und Florian Ernstberger in einer Pressemitteilung, habe es immer wieder "Fahrplanausdünnungen" und damit verbunden Qualitätsverluste für Pendler auf den betroffenen Linien gegeben. Das Angebot werde zunehmend unzuverlässig und damit unattraktiv, so die Freien Wähler, eben weil Busfahrer fehlten oder ausfielen. Andere Landkreise wie etwa Regensburg oder Main-Spessart hätten bereits verbesserte Mindeststandards eingeführt. "Der Kampf um Busfahrer ist entbrannt und wird über die Sozialstandards und Geldzulagen geführt", so Bußjäger und Ernstberger.

Konkret fordern die Freien Wähler, dass Busfahrer im MVV eine tarifliche Zulage von mindestens drei Euro je Stunde erhalten, zudem sollen höhere Standards bei den sanitären Einrichtungen an den Endhaltestellen und Betriebshöfen eingeführt werden. "Andernfalls werden diese Arbeitsplätze in München und Umgebung von den Fahrern aufgegeben und sie wandern bei gleicher Bezahlung in Gegenden mit deutlich günstigeren Wohnungs- und Lebenshaltungskosten ab", heißt es in dem Antrag, demzufolge sich Landrat Christoph Göbel (CSU) beim MVV für bessere Bedingungen einsetzen soll.