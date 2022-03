Von Stefan Galler, Landkreis München

Das Mietradsystem der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) soll dazu beitragen, dass der viel zitierte "letzte Kilometer" für Kunden des öffentlichen Nahverkehrs vom Bahnhof nach Hause leichter zurückzulegen ist. Nun kommen den Landkreis München die Leihräder wohl teurer zu stehen als ursprünglich kalkuliert: Wie Landrat Christoph Göbel (CSU) am Montag im Kreisausschuss bekanntgab, fordert das Bundesumweltministerium Fördermittel in Höhe von exakt 354 637,62 Euro zurück. Da bereits ein Teil dieser Zahlung geleistet wurde, sind noch 209 172,85 Euro fällig - und zwar "unverzüglich", wie es in einem Schreiben des Projektträgers Jülich, der für das Ministerium das Förderprogramm umsetzt, recht unmissverständlich heißt. Dazu kommt eine Zinszahlung in Höhe von 7600 Euro. Der Kreis wird gegen diesen Bescheid klagen.

Insgesamt haben der Landkreis und die beteiligten Kommunen bisher etwas mehr als 3,7 Millionen Euro für die Leihräder und Mietstationen ausgegeben. Davon wurden weniger als erhofft, nämlich nur gut 3,4 Millionen Euro, als förderfähig angerechnet. Somit ergibt sich laut den Berechnungen des Ministeriums ein Förderbetrag in Höhe von 2,4 Millionen und nicht wie vom Landkreis beantragt 2,6 Millionen Euro.

Die Marketingkosten seien nicht beantragt gewesen und "nicht eindeutig dem Vorhaben zuzuordnen"

Laut dem Projektträger, der zum Forschungszentrum Jülich gehört, gibt es zwei Gründe für die Beanstandung: Einerseits seien die Ausgaben für das interne Projektmanagement um fast 178 700 Euro zu hoch für eine Förderfähigkeit, dazu kämen Marketingkosten in Höhe von mehr als 120 000 Euro, die "nicht beantragt waren, nicht wirtschaftlich sind und nicht eindeutig dem Vorhaben zuzuordnen sind", wie es im Schreiben aus Jülich heißt.

Dies sieht man in der Kreisverwaltung anders. Von dort heißt es, man habe sich etwa bei der Werbekampagne voll auf die MVG verlassen, doch deren Strategie sei eben sehr allgemein gehalten und nicht spezifisch auf den Landkreis ausgerichtet gewesen. Auch bei den Projektmanagementkosten fühlt man sich nicht verantwortlich, sondern verweist auf die teuren Beratungsleistungen der MVG.

Der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Stefan Schelle, regte an, sich gegen die Rückforderung zur Wehr zu setzen und so schnell wie möglich Rechtsmittel einzusetzen, denn die Einspruchsfrist endet bereits diesen Dienstag. Ein Vorschlag, der vom Gremium schließlich einstimmig angenommen wurde. Wie groß die Aussicht auf Erfolg dieser Klage ist, bleibt abzuwarten.