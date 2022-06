Von Martin Mühlfenzt, Landkreis München

Die Garchinger haben das Konzept des MVG-Mietrads ganz offensichtlich verstanden und auch verinnerlicht. Nirgends sonst im Landkreis München ist das System derart beliebt wie in der Universitätsstadt, hier befinden sich drei der am meisten genutzten Mietrad-Stationen im Landkreis München mit jeweils weit mehr als tausend Ausleihen im Jahr- alle in unmittelbarer Nähe zur U 6. Das seit 2018 bestehende Mietrad-System darf hier getrost als Erfolgsmodell bezeichnet werden. Doch es gibt auch Gemeinden, in denen das Angebot noch immer wenig nachgefragt wird. Dennoch wird der Landkreis München seine Zusammenarbeit mit der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) vorerst weiter fortführen und seine zunächst befristete 50-prozentige Beteiligung an den Betriebskosten des MVG-Mietrads verlängern.

In den vergangenen Wochen wurde allerdings immer wieder Kritik an der MVG laut. Vor allem bemängelten mehrere Kreispolitiker, wie etwa Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck (SPD) oder der Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Büchler aus Oberschleißheim, die Ungleichbehandlung von Stadt und Landkreis München. Im Kerngebiet der Landeshauptstadt etwa können Nutzer das angemietete Rad nach der Fahrt frei in dem sogenannten Free-Floating-Bereichen abstellen, im Landkreis München aber müssen Pendler das Rad an einer der Stationen zurückgeben, andernfalls droht ihnen eine Strafgebühr von 20 Euro. Böck hatte im Gespräch mit der SZ sogar den Wechsel hin zu einem anderen Anbieter für den Landkreis München ins Gespräch gebracht - auch wegen des aus seiner Sicht schleppenden Aufbaus neuer Stationen.

Beides kritisierte in der jüngsten Sitzung des Mobilitätsausschusses des Kreistags auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Schardt. "Das Kernproblem in unserer Region ist ja die Dichte des Netzes und die Flexibilität beim Abstellen", so Schardt. Das System in der Innenstadt sei gut, im Landkreis so lala, in den Randbezirken der Landeshauptstadt aber noch schlechter. Es müsse daher weiter ausgebaut werden, dann werde es auch günstiger, sagte der Sozialdemokrat - auch mit Blick auf die zuletzt erfolgte Erhöhung des Tarifs für die Nutzung.

Im Jahr 2021 gab es im gesamten Landkreis München nahezu 40 000 Ausleihen von MVG-Mieträdern, was nicht alle Kreisräte restlos überzeugen konnte. "Einige Zahlen schauen sicher ernüchternd aus", sagte CSU-Fraktionschef Stefan Schelle, daran aber habe sicher auch die Corona-Pandemie ihren Anteil. Grundsätzlich, so der Oberhachinger Bürgermeister, sei es richtig gewesen, 2018 in den Test mit den MVG-Mieträdern als zusätzliches Angebot im öffentlichen Nahverkehr einzusteigen. Gerade bei der Öffentlichkeitsarbeit seitens der MVG sei angesichts der Nutzerzahlen aber Luft nach oben, mahnte Schelle an. Die geringe Bereitschaft, auf das Mietrad umzusteigen, bemängelte auch FDP-Kreisrat Manfred Riederle. Nachdem es bisher nur 21 000 aktive Nutzer im Landkreis München gebe, müssten zwingend zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Attraktivität zu steigern, ansonsten stünden Nutzen und Kosten in keinem Verhältnis, sagte der Unterschleißheimer.

Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) hält das MVG-Mietrad nach wie vor für eine gute Idee. "Und ich hatte es auch immer so verstanden, dass es weiterentwickelt wird. Stichwort Pedelecs und Lastenräder", sagte er. Es müsste aber auch das Potenzial auf die Nachbarlandkreise ausgeweitet werden, so bekomme er selbst immer wieder Signale etwa aus den Landkreisen Erding und Freising, ebenfalls das System einführen zu wollen.

Nach der Fortsetzung der Förderung durch den Landkreis wird der Fokus nun zunächst auf der weiteren Zusammenarbeit mit der MVG liegen. Landrat Christoph Göbel (CSU) sagte aber auch, es müsse beobachtet werden, ob dies der richtige Weg sei. Andernfalls, so Göbel, müssten tatsächlich Alternativen gesucht werden - soll heißen: ein anderer Mietrad-Anbieter.