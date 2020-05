Regen in höchster Not

Das Trommeln und Plätschern der Regentropfen sind gerade himmlische Klänge in den Ohren der Landwirte und Waldbauern im Landkreis München. Ihre Stoßgebete wurden erhört, der seit Dienstag mit Unterbrechungen andauernde Regen hat ihre größten Sorgen fürs Erste weggespült. Nach lange anhaltender Trockenheit hatte es nur so gestaubt auf den Feldern und dem Waldboden, für Wachstum und Ernte hatte es düster ausgesehen. Der bisher gefallene Regen ist viel mehr als ein Tropfen auf heißem Stein, er ist eine Erlösung für alle. "Er war Gold wert", sagt die Biobäuerin Evi Eberl vom Riegerhof in Straßlach-Dingharting. "Es war knapp", meint der Sauerlacher Waldbauer Johann Killer.

Insbesondere für die Wälder, die heuer blühen, hatte es Spitz auf Knopf gestanden. Nicht nur dass die Neukulturen schon kurz vor der Aufgabe standen und die Borkenkäfer bereits mit den Flügeln wackelten, es herrschte zuletzt akute Waldbrandgefahr. "Das war wirklich knapp, wir hatten schon Gefahrenstufe vier von fünf", sagte Georg Kasberger, Leiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Ebersberg. Wegen der extremen Waldbrandgefahr habe die Regierung zuletzt auch wieder Beobachtungsflüge starten lassen.

Das Riedgras entzündet sich besonders schnell

Die größte Gefahr gehe heuer wieder vom Riedgras aus, das nach langer Trockenheit extrem schnell brenne. Das unterschätzten die meisten Waldspaziergänger, sagt Kasberger, "weil es nicht 35 Grad Außentemperatur hat wie im Sommer." Das trockene Riedgras hatte auch ein bislang unbekannter Feuerteufel stets zum Anfackeln benutzt, wenn er wie mehr als zwanzig Mal seit 2007 in den Wäldern zwischen Perlach, Trudering, Keferloh und Höhenkirchen-Siegertsbrunn Feuer gelegt hat. Heuer ist er bislang gottlob noch nicht in Erscheinung getreten.

Als die Serie der trockenen Tage schier nicht enden wollte, galt zuletzt die größte Sorge vieler Waldbesitzer ihren Neukulturen, "wurzelnackte Pflanzen ohne Pflanzcontainer", wie Amtsleiter Kasberger erklärt. "Am Ende war's schon an der Grenze, dass sie es noch aushalten können", glaubt er. Auch Waldbauer Johann Killer hat als Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Wolfratshausen eine Gesamtsicht auf die gegenwärtige Situation seiner Branche und sagt angesichts der Häufigkeit extremer Trockenheiten hierzulande: "Es wird immer schwieriger, Frühjahrspflanzungen rauszubringen. Wir reden hier nicht mehr über Gewinneinbußen, wir reden hier nur noch über Schadensbegrenzung, es geht nur noch um den Schutz des Waldes." Der Regen sei wirklich Gold wert gewesen, bei ihm in Altkirchen seien in der ersten Regennacht sogar 50 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen, also die halbe Monatsmenge, sagt er. Aber jedes Jahr aufs Neue frustrieren Frühjahrsstürme, Borkenkäfer und Trockenheitsperioden inzwischen so manchen Waldbauern.

Und der tief in den Keller gefallene Holzpreis tut sein Übriges: "Das hoffnungslose Überangebot drückt die Preise runter bis ins Unerträgliche", sagt Johann Killer. Die Fichte der Klasse 2b etwa, also mit einem Mitteldurchmesser zwischen 25 und 30 Zentimetern, bringe heute gerade noch 50 Euro pro Ster, "und dann muss man noch froh sein, wenns einer holt", klagt Killer, Waldbauer in dritter Generation. Ein wirtschaftlicher Forstbetrieb sei unter einem Preis von 90 Euro aber gar nicht möglich. Ein Ende dieser Misere ist nicht in Sicht, der Export, der ganze Weltmarkt, so Killer, seien zum Erliegen gekommen. Im Gegensatz zum Borkenkäfer, der bereits wieder beste Bedingungen für ein frühes Ausschwärmen gefunden hatte, ehe Regen und Kälte seinen Eifer bremsten.

"Wir alle sind jetzt sehr froh"

"Der Regen hat uns doch ein wenig Entspannung gebracht", sagt der Waldbauer. Wenn ein ganzes Jahr verregnet sei, dann schwärmten die Borkenkäfer nur einmal aus, 2003, als es von März bis Juni nicht geregnet habe, seien drei Generationen ausgeschwärmt, erklärt Amtsleiter Georg Kasberger. Er wisse auch von vielen Landwirten, die in den Tagen vor dem Regen recht geklagt hätten, "wir alle sind jetzt sehr froh."

Auch Biobäuerin Evi Eberl vom Straßlacher Riegerhof hatte den Regen sehnlichst herbeigesehnt. "Es hätt' nicht schöner passen können", sagt sie, denn so habe das bereits keimende Futtergras überstanden, "ohne Regen wäre es vertrocknet." 45 Liter auf den Quadratmeter sind bei ihr überm Hof allein bis Mittwochfrüh runtergegangen. Vier Aufwüchse jährlich gebe es normal, aber die Qualität des ersten sei die beste, erklärt ihr Ehemann Peter Eberl. Wenn die Trockenheit noch eine Woche länger angehalten hätte, wäre für diesen Aufwuchs der Notschnitt unausweichlich gewesen. Jetzt kann das Futtergras im Stadium der Schnittreife für Silage und Heu reingeholt werden. "Wir verfüttern alles vom Gesamtertrag", sagt Peter Eberl. In seinem Stall stehen 85 Kühe.

"Der Regen war sehr wichtig, er gibt einen guten Schub, die Natur explodiert grad", sagt Josef Dirl, der mit seiner Frau, Kreisbäuerin Sonja Dirl, eine Landwirtschaft in Heimstetten betreibt, unter anderem Kartoffeln, Kürbis und Zuckermais anbaut. Die Kartoffeln hätten noch länger überstanden, aber gerade für den Weizen und für den gerade blühenden Raps, sei der Regen eminent wichtig gewesen. Aber unterm Strich, so befürchtet der Landwirt, werde er einen Schaden davontragen.