Von Martin Mühlfenzl, Haar bei München

Die CSU im Landkreis München geht bei der Landtagswahl im Herbst 2023 im Stimmkreis München-Land Nord mit dem Kirchheimer Bürgermeister Maximilian Böltl ins Rennen. Der 39-Jährige wurde auf der Delegiertenversammlung am Freitagabend im Gesellschaftshaus des KBO Isar-Amper-Klinikums im Haar mit knapp 99 Prozent der Stimmen zum Kandidaten der Christsozialen nach und tritt damit in die Fußstapfen des noch amtierenden Landtagsabgeordneten Ernst Weidenbusch, der bereits im April erklärt hatte, nicht noch einmal kandidieren zu wollen. Der 59-jährige Rechtsanwalt aus Haar sitzt seit 2003 - stets als direkt gewählter Abgeordneter - im Maximilianeum.

Böltl, der seit 2014 Rathauschef in Kirchheim ist, sagte in seiner Vorstellungsrede, er sei überzeugt davon, dass die Art und Weise, wie ein Bürgermeister arbeitet, gerade jetzt im Maximilianeum gebraucht werde. "Kümmert Euch darum, dass es den Menschen gut geht", so verstehe er den ureigensten Auftrag eines Parlamentariers. Er wolle wie als Bürgermeister den Menschen auf Augenhöhe begegnen, zuhören, halten, was er auch verspricht, und für alle da sein, so Böltl. Und er zählte auf, was er inhaltlich einbringen will: Standort stärken, die Infrastruktur ausbauen, Perspektiven sichern, das Leben leistbar halten, die Umwelt schützen und Energie selbst erzeugen. Die Delegierten in Haar dankten es Böltl mit 95 Ja-Stimmen bei nur einer Gegenstimme und kürten ihn zum Direktkandidaten. Und auch der Mann, den er beerben will, bedachte ihn mit Vorschusslorbeeren: "Es kann eigentlich keinen Zweifel daran geben, dass er der richtige Kandidat ist", sagte Ernst Weidenbusch.