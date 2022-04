Das Landratsamt München bezieht seine neue Dependance in der Messestadt Riem. Bis zu 700 Beschäftigte der Mammutbehörde werden in dem modernen Bau mit viel Glas einmal arbeiten - die meisten ohne festen Schreibtisch.

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Die Arbeit der Zukunft beginnt in einem eher schmucklosen Raum. An der Wand steht ein mannshoher Spind mit dutzenden Türchen, die alle ein eigenes Schloss haben. Wer hier früh morgens ankommt, holt sich aus dem Fach einen kleinen Korb, packt seinen Laptop hinein und macht sich auf zu seinem Arbeitsplatz - den er oder sie tunlichst vorher online gebucht haben sollte. Zurück im Spind bleiben die Sachen, die am Arbeitsplatz nicht zwingend benötigt werden.

Wer in der Früh in die Arbeit kommt, packt seine Sachen in den Spind und sucht sich einen Arbeitsplatz, den er zuvor online gebucht hat.

Desksharing nennt sich diese Form der Arbeitsorganisation, bei der sich Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz im Büro jeden Tag neu suchen - und die nun auch im neuen, modernen Standort des Münchner Landratsamtes in der Messestadt Riem praktiziert wird. Festgelegte Plätze für die Mitarbeiter der Behörde von Landrat Christoph Göbel (CSU), die bereits eingezogen sind, gibt es hier kaum mehr. Das hat seine Vorteile: etwa eine neue Aussicht jeden Tag. Das Desksharing - oder auf Deutsch: der flexible Arbeitsplatz - ermöglicht auch mehr Home-Office - und spart natürlich Platz und damit auch Geld.

Christoph Dauer indes hat noch ein eigenes Büro, sogar ein nigelnagelneues. Dauer blickt von hier aus direkt auf die Messe München und den Eingangsbereich der Riem-Arcaden mit seinem etwas verloren wirkenden Dach, zu dem er als Kreisbaumeister des Landkreises natürlich auch eine Meinung hat: "Gebraucht hätte es das nicht", sagt er und lacht. In seinem Büro stehen noch drei mit Akten, Ordnern und Büromaterial voll gepackte Umzugskisten an der Wand; drei von 33, mit denen Dauer erst vor wenigen Tagen im neuen Standort des Landratsamtes in exklusiver Lage in der Messestadt eingezogen ist.

Kreisbaumeister Christoph Dauer in seinem neuen Büro mit Blick auf die Riem-Arcaden.

Ein Kreisbaumeister hat viel zu tragen, nicht nur Kartons, sondern auch Verantwortung. Denn es war Dauer, der den für ihn selbst nervenaufreibenden Deal des Landkreises mit den Vorbesitzern des Büroglaspalastes in Riem eingefädelt hat. Mehr als 55 Objekte habe er zuvor in Augenschein genommen, sagt Dauer vor dem Seiteneingang an der Werner-Eckert-Straße; der eigentliche Haupteingang der neuen Dependance des Landratsamtes in der Landeshauptstadt liegt auf der Nordseite des Karrees, dort weisen derzeit nur zwei kleine Aufkleber mit dem Wappen des Landkreises und dem Schriftzug "Landratsamt München" darauf hin, dass sich die Besitzverhältnisse geändert haben und die Büros nach und nach neu bezogen werden.

Über den Preis, den der Landkreis für das Gebäude mit 21 000 Quadratmetern bezahlt hat, schweigen sich das Landratsamt und Landrat Göbel aus; bekannt ist nur, dass der Kreistag bis zu 100 Millionen Euro gewissermaßen als Sondervermögen für den Erwerb einer Immobilie bereitgestellt hat.

Der Umzug in den neuen Standort ist in vollem Gange.

Dass sich der Landkreis zum Großimmobilien-Besitzer im Münchner Osten aufgeschwungen hat, ist mehreren Umständen geschuldet: Die Behörde ist in den vergangenen Jahren personell massiv angewachsen, mittlerweile arbeiten in Göbels Amt mehr als 1600 Menschen - und das über insgesamt elf Standorte verteilt. Allein die Anmietung der Gebäude kostet den Landkreis etwa drei Millionen Euro im Jahr. Schon deshalb wurde im Kreistag seit Jahren über Alternativen diskutiert, Riem galt lange als Favorit, auch die Gemeinde Haar war eine Zeitlang wegen ihrer halbwegs zentralen Lage im Landkreis im Gespräch, auch über die Möglichkeit eines Neubaus wurde immer wieder debattiert.

Im Innenhof wird es sich im Sommer gut aushalten lassen.

"Mit der jetzt gefundenen Lösung sind wir auch wegen der guten Verkehrsanbindung sehr zufrieden", sagt Kreisbaumeister Dauer, während er in den Innenhof des Gebäudes führt - die U-Bahn liegt quasi vor der Haustür. Im Sommer lasse es sich hier sicher gut aushalten, sagt Dauer. Schatten spendende Segel spannen sich einige Meter hoch von Hauswand zu Hauswand, dort können die Mitarbeiter bei gutem Wetter die Mittagspause verbringen, das noch trocken gelegte Becken im Hof wird in den kommenden Wochen mit Wasser aufgefüllt und zum kleinen See im Innenhof des neuen Landratsamtes.

Das Gebäude stellt einen enormen Kontrast zum neubarocken Hauptsitz am Mariahilfplatz dar. Das ehemalige Paulanerkloster mit der Paulanerkirche ist ein verwinkeltes Zeugnis der Geschichte in Sichtweite der Mariahilfkirche. Es war nicht nur Kloster, sondern eine Zeit lang auch Militärhospital und Gefängnis. Die nun erworbene Immobilie in Riem ist gerade einmal 19 Jahre alt, 2003 wurde das Haus in Betrieb genommen und es erfüllt nach wie vor höchste energetische Standards. Die Glasfassaden wirken mit ihren bunten Fensterrahmen etwas verspielt, aber gleichermaßen sehr linear. Aus architektonischer Sicht hätte der Landkreis München deutlich schlechter einkaufen können.

Die Mitarbeiter-Bistros bestechen durch ihre Aufenthaltsqualität.

Und die Mitarbeiter dürfen sich auf lichtdurchflutete, helle Räume freuen. Sofas stehen in einigen Ecken, die kleinen Bistros hat die Behörde von den Vormietern übernommen. Und ein Blick in die kleinen Mitarbeiter-Cafés lässt vermuten, dass sich dort mehrere Innenarchitekten ausgetobt haben. Bunte Farben zieren die Wände, moderne Bistrostühle laden zur Pause ein, glatte Formen dominieren die Küchenzeilen. "Ich würde es hier schon auch aushalten", sagt die Pressesprecherin des Landratsamtes, Christine Spiegel, die mit ihrem Team aber am Mariahilfplatz bleiben wird.

Bisher haben Dauer und seine Mitarbeiter lediglich die dritte Etage des neuen Standortes bezogen. Denn in der Immobilie befinden sich noch immer andere Mieter mit teils längeren Mietverträgen. In sechs bis sieben Jahren, sagt Dauer, würden aber auch die letzten ausziehen - und dann nur noch Mitarbeiter der Mammutbehörde hier arbeiten. Einen kompletten Umzug aller Angestellten des Landratsamtes nach Riem aber wird es vorerst nicht geben, denn dafür reicht der Platz am neuen Standort schlichtweg nicht aus. Bis zu 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so der Kreisbaumeister, würden irgendwann hier arbeiten, der Rest verbleibe dann vornehmlich in der Au.

Wie auch am Mariahilfplatz soll der Standort in Riem ein offener und kundenfreundlicher sein, denn trotz der fortschreitenden Digitalisierung gibt es in einer solchen Behörde nach wie vor viel Publikumsverkehr. "Wir wollen, dass sich unsere Kunden hier wohlfühlen", sagt Dauer, als er den gläsernen Haupteingang betritt, im dritten Stock wird derzeit ein offener Empfangsbereich aufgebaut. Die verglasten Wände der Büros sind mit schwarzen Streifen versehen, wie auch die Türen - als optische Hilfen für sehbehinderte Menschen, wie Dauer sagt, gemeinsam entwickelt mit Mitarbeitern des Sehbehinderten- und Blindenzentrums in Unterschleißheim. Die Raumplaner scheinen an alles gedacht zu haben, auch drei Duschen für die Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad in die Arbeit kommen, stehen auf der Etage zur Verfügung.

Beim Blick auf die Riem-Arcaden fällt dem Kreisbaumeister noch etwas ein: Die kulinarische Vielfalt in dem Einkaufszentrum sei auch nicht zu verachten, sagt er. Ob er viel Zeit dafür haben wird, ist aber fraglich. Er werde weiter nach neuen Immobilien Ausschau halten müssen, sagt Dauer. Die Immobilie in Riem dürfte nicht die letzte gewesen sein, die der Landkreis in seinen Besitz bringt.