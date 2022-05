Wer den Brückentag für einen Gang zu den Kreisbehörden nutzen wollte, muss diesen Plan verwerfen: Wie das Landratsamt mitteilt, bleiben sowohl die Zentrale am Mariahilfplatz wie auch die Außenstellen in Riem, in der Chiemgaustraße, der Frankenthalerstraße und der Ludmillastraße in München sowie die Kraftfahrzeug-Zulassungs- und Führerscheinstelle in Grasbrunn am kommenden Freitag, 27. Mai, ganztägig geschlossen. Grund ist ein Betriebsausflug der gesamten Belegschaft. Möglicherweise bereits vereinbarte Individualtermine bleiben bestehen, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises ist auch am Freitag im Notfall unter der Telefonnummer 112 jederzeit erreichbar.