Kreistag:20-Millionen-Kredit für neues Landratsamt

Von Stefan Galler, Garching

Der Landkreis München plant den Umzug des Landratsamtes vom Mariahilfplatz in der Münchner Innenstadt in Richtung Messestadt Riem. Über den Immobilienkauf wurde bereits eine Einigung erzielt. Der Erwerb wurde vorübergehend über einen kurzfristigen Kassenkredit in Höhe von 62 Millionen Euro vorfinanziert, dieser läuft jedoch Ende Mai aus. 50 Millionen wurden aus den Rücklagen entnommen, um den Haushalt 2021 auszugleichen. Was die restliche Finanzierung des neuen Standortes betrifft, wurden nun bei der gemeinsamen Sitzung von Kreisfinanzausschuss, Kreisausschuss und Kreistag am Montag in Garching Fakten geschaffen: Die Gremien beschlossen mit breiter Mehrheit die sofortige Aufnahme eines 20-Millionen-Euro-Kredits über eine Laufzeit von 20 Jahren zu einem Zinssatz von 1,06 Prozent.

Diesen Zinssatz lässt sich Kämmerer Markus Kasper bereits jetzt festschreiben, auch wenn das Geld erst im Mai 2022 abgerufen wird. Der Finanzexperte sieht Handlungsbedarf, denn es bestünden viele Unsicherheiten, wie Kasper, der online zugeschaltet war, dem Gremium erläuterte: "Die Inflation, die weltpolitische Lage, dazu die Zinsentwicklung durch die Europäische Zentralbank - all das zeigt, dass eine maximale Sicherheit wichtig ist", sagte der Kämmerer.

Er hatte mehrere Angebote eingeholt, wobei ein weiteres auf 20 Jahre ausgerichtetes Darlehen gleich mal aus dem Rennen war, weil es ohne feste Zinsfestschreibung und damit nicht verlässlich kalkulierbar ist. Und so ging es letztlich darum, ob man sich auf eine zehn- oder 20-jährige Laufzeit würde einlassen wollen, wobei die kürzere Variante mit einem Zinssatz von 0,8 Prozent noch ein Stück weit günstiger gewesen wäre, jedoch hätte die Tilgungsrate durch die verringerte Dauer deutlich höher gelegen.

Dementsprechend beurteilten die Kreisräte mehrheitlich die längerfristige Alternative als die bessere. "Für die Kommunen steigen die Ausgaben immer mehr an, das geht wegen des Mindestlohns schon bei den Reinigungskräften los, dazu kommen Strom-, Energiekosten und so weiter", sagte Oberhachings Bürgermeister Stefan Schelle (CSU). Das schränke die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden ein. Umso besser sei es, die Belastung auf 20 Jahre auszudehnen, auch um die Kreisumlage stabil zu halten: "Dadurch bleiben unsere Spielräume bestehen", so der CSU-Fraktionschef im Kreistag.

Das neue Landratsamt sei ohnehin "gut finanziert", wie Schelle sagte, schließlich koste es maximal 100 Millionen Euro, von denen nur 20 Millionen aufgenommen werden müssten. Kämmerer Kasper ergänzte, dass man mit jährlichen Ausgaben für die Tilgung des Kredits in Höhe von 1,1 Millionen Euro rechnen müsse, derzeit betrage die Belastung des Landkreises durch Rückzahlung von Darlehen bereits 5,1 Millionen Euro, dazu käme eine jährliche Zinsbelastung von bisher 383 000 Euro, die durch den neuen Kredit entsprechend auch noch anwachse.

Dass der Landkreis seine Standortstrategie geändert hat und künftig darauf setzt, möglichst viele Abteilungen des Landratsamtes an einem zentralen Platz in der Messestadt Riem zu bündeln, hat vor allem zwei Gründe: Erstens platzt das Landratsamt in der Au, wo rund 550 der insgesamt 1700 Mitarbeiter der Behörde arbeiten, mittlerweile aus allen Nähten; die Kapazitäten werden wohl auch nach Fertigstellung der derzeit laufenden Erweiterungsmaßnahmen schon bald wieder ausgeschöpft sein. Und zweitens zahlt der Landkreis für die insgesamt sieben Standorte des Amtes, die quer über München verteilt sind, plus die Zulassungsstelle in Neukeferloh jährlich drei Millionen Euro Miete. Diese Kosten möchte Landrat Göbel dringend reduzieren.