Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Zum Beispiel Ordnung und innere Sicherheit: Auf diesem Gebiet wird der Landkreis München vom Bundesinnenministerium in die Pflicht genommen, das Städte und Kommunen dazu aufgerufen hat, angesichts der großen globalen Krisen einen dauerhaften Krisenstab einzurichten. Hierfür wird im Landratsamt eine eigene Stelle mit der Positionsbezeichnung "Konzept und Koordination im Katastrophenschutz" geschaffen. Das ist einer von insgesamt 149 neuen Jobs, die laut Stellenplan für das Jahr 2023 im Landratsamt vorgesehen sind. Werden all diese neuen Mitarbeiter eingestellt, würde die Belegschaft der Behörde um gut zehn Prozent auf mehr als 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anwachsen.

Mit 60 Stellen soll dabei der Geschäftsbereich bedacht werden, in dem die Felder Bauen, Sicherheit, Kommunales, Verbraucher- und Umweltschutz und das Veterinäramt angesiedelt sind. Gut 50 neue Stellen entfallen auf die Bereiche Arbeit, Jugend und Soziales, im Geschäftsbereich Infrastruktur und Gesundheit sollen gut 20 neue Jobs entstehen, um Immobilien und Schulen sollen sich sieben neue Mitarbeiter kümmern. Und auch für die Haustechnik und die IT sind neue Stellen vorgesehen.

Der Kreistag wird alle diese neuen Stelle in den gerade erst begonnenen Beratungen über den Haushalt des Landkreises für das Jahr 2023 genehmigen müssen. Sollten alle Stellen besetzt werden, würden zusätzliche Personalkosten von nahezu sieben Millionen Euro entstehen, oben drauf auf die Gesamtpersonalkosten, die im kommenden Jahr ohnehin um etwas mehr als vier Prozent auf mehr als 96 Millionen Euro steigen werden. Von "Stellenschaffungen in nie da gewesener Höhe" spricht der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Schardt und kritisiert, das Landratsamt würde auf Kosten seiner Kommunen aus dem Vollen schöpfen, während private Haushalte, Betriebe und Gemeinden akribisch auf ihre Kosten schauen müssten. In der vorliegenden Form, so Schardt, könne die SPD dem Haushalt nicht zustimmen.

Doch diese massive personelle Aufrüstung, die Landrat Christoph Göbel (CSU) vom Kreistag genehmigt haben möchte, trifft nicht nur auf Widerstand der SPD. Wann und mit wem die neuen Stellen überhaupt besetzt werden können, ist ohnehin offen, denn der anhaltende Fachkräftemangel trifft auch die Behörde am Mariahilfplatz. Schon jetzt ist klar, dass gut ein Drittel der beantragten Stellen vorerst nicht besetzt wird, denn diese sind mit einem Sperrvermerk versehen, stehen also unter Vorbehalt. Dabei geht es um 47 Positionen, die für die Betreuung und Unterbringung ukrainischer Geflüchteter gedacht sind. Diese werden erst dann freigegeben, wenn der Bedarf tatsächlich vorhanden ist, also die Zahl an Schutzsuchenden aus dem Land noch einmal drastisch steigen wird.

15 Millionen Euro gibt der Landkreis für Beamte des Freistaats aus

Ob es überhaupt möglich sein wird, in kurzer Zeit an Personal zu kommen, kann auch Landrat Göbel nicht wirklich beantworten. "Früher hatten wir einen Arbeitsmarkt, auf dem wir Stellen ausgeschrieben und uns dann die Bewerber ausgesucht haben", sagte Göbel im Finanzausschuss. "Mittlerweile sind wir als Landkreis der Bewerber." Grünen-Fraktionssprecher Christoph Nadler stellte infrage, ob angesichts des Personalmangels und "sehr langer Besetzungsverfahren" eine neue Stelle für das Recruiting, also der Suche nach geeignetem Fachpersonal, ausreicht.

Der Landkreis selbst versucht seit Jahren, ähnlich wie die Landeshauptstadt München, Bewerber mit übertariflichen Leistungen wie der sogenannten München- und Ballungsraum-Zulage anzulocken. Auch Home-Office und mobiles Arbeiten haben sich in der Behörde mittlerweile etabliert. Im Landratsamt gibt es aber auch eine Schar von Mitarbeitern, für deren Bezahlung der Landkreis München eigentlich gar nicht verantwortlich ist, deren Besoldung er aber trotzdem übernehmen muss: die staatlichen Stellen. Seit Jahren finanziert der Landkreis staatliche Aufgaben, die ihm vom Land Bayern übertragen werden - die aber nicht der Freistaat finanziert. Die Personalkosten für die Staatsbediensteten belaufen sich im Landkreis mittlerweile auf etwa 15 Millionen Euro im Jahr. Mit einer Resolution fordern die Fraktionen im Kreistag den Freistaat daher auf, diese Kosten zu übernehmen.