Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Das Infektionsgeschehen in den Schulen und Kindertageseinrichtungen im Landkreis München bereitet Landrat Christoph Göbel (CSU) immer größere Sorgen. Angesichts der rasant zunehmenden Ansteckungen unter Kindern und Jugendlichen sprach Göbel am Donnerstag in seinem wöchentlichen Corona-Pressegespräch davon, dass es an den Schulen und Kitas überhaupt "keinen erkennbaren Schutz" mehr gebe. Das Wort Durchseuchung will der Christsoziale zwar nicht gebrauchen, sagte aber, dass dem Ziel, die Einrichtungen zwingend offen halten zu wollen, alles untergeordnet werde. Derzeit sind im Landkreis 2835 Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren nachweislich infiziert, so viele wie noch nie.

Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben die hohen Infektionszahlen aber kaum, was auch mit den neuen Bestimmungen der bayerischen Staatsregierung zu tun hat. So werden etwa ganze Schulklassen nur dann in Quarantäne geschickt, wenn mindestens 50 Prozent der Schüler einer Klasse infiziert sind; bei Gruppen in Kindertageseinrichtungen müssen 20 Prozent aller Kinder betroffen sein, um die ganze Gruppe zu schließen. Dies ist momentan an keiner Schule im Landkreis der Fall, betroffen sind allerdings drei Kitas mit 15 Infizierten und 39 Kontaktpersonen.

Daher wirbt Landrat Göbel noch einmal fürs Impfen, auch unter Kindern und Jugendlichen, betont aber, dass dies eine sehr individuelle Entscheidung sei. Er selbst und seine Frau hätten sich dazu entschlossen, die eigenen Kinder trotz überstandener Corona-Infektion impfen zu lassen. "Aber das muss jeder selber wissen, ich kann nur schildern, was ich als Betroffener erlebe", so Göbel. Bisher sind im Landkreis etwas mehr als 14 000 Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft worden, etwa 6000 davon in den landkreiseigenen Impfzentren in Haar, Unterschleißheim und Oberhaching. Deren Bestand und Finanzierung hat der Freistaat bis Ende des Jahres zugesichert; ebenso kommt das Land weiterhin für die Sonder-Impfaktionen im Landkreis auf, die trotz der zuletzt schleppenden Impfbereitschaft, vor allem bei den Erstimpfungen, weiter fortgeführt werden sollen. Der Erfolg dieser Touren durch die Gemeinden, die oft in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten erfolgen, fällt dabei sehr unterschiedlich aus - bei einer Sonder-Impfaktion in Grünwald waren es unlängst nur neun Impfwillige, in Ismaning hingegen kamen 75 Menschen zum Gemeinde-Impftag, um sich immunisieren zu lassen.

Große Hoffnungen setzt der Landrat in die Zulassung des Totimpfstoffs des Herstellers Novavax. "Ich hoffe schon, dass es dann wieder zu mehr Erstimpfungen kommen wird, von Menschen die keinen mRNA-Impfstoff verimpft bekommen wollen", so Göbel. Er rechnet damit, dass der Totimpfstoff bereits Ende Februar zum Einsatz kommen könnte. Zudem geht der Landrat davon aus, dass es mit den Immunisierungen auch durch eine zweite Auffrischungs-Impfung aufwärts gehen werde, sobald die Ständige Impfkommission (Stiko) eine entsprechende allgemeine Empfehlung ausspreche.

Diese könnten dann verstärkt in Alten- und Pflegeheimen erfolgen, denn auch dort verbreitet sich Omikron weiter rasant. Waren vergangene Woche noch 159 Bewohner aktuell infiziert, sind es momentan 206 in 29 Einrichtungen; hinzu kommen 173 infizierte Mitarbeiter. Die überwiegende Mehrheit der Bewohner ist laut Göbel geboostert, gut geschützt und hat auch nur mildere Krankheitsverläufe.

Bei der Hospitalisierungsrate, also der Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Erkrankung stationär oder intensivmedizinisch behandelt werden müssen, gibt es indes keinen gravierenden Anstieg. In den vergangenen sieben Tagen wurden 20 Menschen aus dem Landkreis in ein Klinikum gebracht, ein Patient mehr als in der Vorwoche; die Rate liegt mit 5,4 leicht unter dem bayernweiten Durchschnitt von 5,8.

Wann das Ende der Omikron-Welle zu erwarten ist, kann Göbel zufolge aus den derzeitigen Infektionszahlen noch nicht herausgelesen werden. Zwar sei kein dynamischer Anstieg mehr zu verzeichnen, eine Prognose sei aber kaum möglich.