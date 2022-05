Anton Plattner ist als Coach eine Legende im Münchner Norden. Mit fast jedem seiner Klubs stieg der Ismaninger auf, am Samstag sitzt er nach 45 Jahren zum letzten Mal auf der Bank am Spielfeldrand.

Von Stefan Galler, Ismaning

Der Bundeskanzler hieß Helmut Schmidt, die Rote Armee Fraktion terrorisierte das Land und Borussia Mönchengladbach wurde zum dritten Mal in Folge deutscher Fußballmeister. Im Jahre 1977 fing Anton Plattner an, Fußballtrainer zu sein, damals beim TSV Eching in der Landesliga. Diesen Samstag nun beendet der mittlerweile 73 Jahre alte Coach seine Karriere mit dem letzten Saisonspiel des SV Dornach in der Bezirksliga Nord zu Hause gegen den FC Alte Haide - nach 45 Jahren, die er bei sieben verschiedenen Vereinen verbracht hat.