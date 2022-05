Von Lara Jack, Pullach

Auf den ersten Blick ist zwischen den Kunstwerken der Schüler des Ottfried-Preußler-Gymnasiums Pullach, die am Donnerstagmittag auf einem Tisch ausgebreitet liegen, kein unmittelbarer Zusammenhang erkennbar. Sie sind allesamt farbenfroh, hier und da wurde über den Rand hinausgekritzelt, manchmal mit Filzstift und manchmal mit Buntstift. Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf, dass manche Motive auf den Bildern wiederkehrend sind: Panzer, Peace-Zeichen und Regenbogenflaggen.

Die Bilder sind im Rahmen eines internationalen Friedensprojektes entstanden und sollen am kommenden Wochenende ausgestellt werden. Im Jahr 2015 wurde die gemeinnützige Initiative "Colors for Peace" in Italien gegründet, inzwischen sind es 136 Länder, die daran teilnehmen. Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren auf der ganzen Welt malen dafür Bilder, die ihre individuellen Vorstellungen von Frieden zeigen. Tausende von Kunstwerken sind dabei in den vergangenen Jahren entstanden. "Hundert ausgewählte davon", sagt Emily Barsi, studierte Kunsthistorikerin und deutsche Botschafterin des Projektes, "wandern in Ausstellungen durch die Welt." Und nun soll die kuratierte Auswahl bald durch Gemälde von Pullacher Gymnasiasten, Grund- und Mittelschülern ergänzt werden.

Detailansicht öffnen Emily Barsi organisiert die Ausstellung mit Kinderbildern aus Pullach und der ganzen Welt. (Foto: Claus Schunk)

Barsi ist seit 2019 am Ottfried-Preußler-Gymnasium tätig und organisiert dort gerade gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen der Ganztagsbetreuung die Ausstellung in Pullach, in der neben der Wanderausstellung auch die Beiträge gezeigt werden, die an den Pullacher Schulen und im Jugendzentrum entstanden sind. Einzelne von diesen sollen anschließend ebenfalls auf Reisen gehen. Es sei erst die zweite Ausstellung dieser Art, die in Deutschland stattfinde, sagt Barsi. Vor fünf Jahren waren es Kinder aus der Gemeinde Grasbrunn, die für "Colors for Peace" ihre Buntstifte zückten.

Es wird aber nicht nur gezeichnet und gemalt. Die Schüler der teilnehmenden fünften und sechsten Klasse, so Barsi, würden begleitend zum Projekt im Unterricht und der Nachmittagsbetreuung für das Thema sensibilisiert. Besonders zum Ukraine-Krieg habe es anfänglich viele Fragen und Unsicherheiten unter den Schülern gegeben, die dann gemeinsam behandelt wurden. Vor allem werde aber über Frieden gesprochen: Wie kann Frieden aussehen, sich anfühlen? Dann dürfen alle, die Teil des Projektes sein wollen, ein Bild malen, das zeigt, was Frieden für sie bedeutet. Und die Aufgabe wird von den Schülern vielfältig umgesetzt. Während einer eine grüne Weidelandschaft mit blauem Himmel malt, zeichnet eine andere eine Gruppe von Kindern, die sich friedlich an den Händen hält. "Man sieht, wie unterschiedlich die Kinder Frieden interpretieren", sagt Barsi. Besonders an ihrer Schule, wo es neben den wohlbehütet aufgewachsenen auch viele Schüler mit Flucht- oder Migrationshintergrund gebe.

Die Ausstellung wird am Samstag, 14. Mai, im Bürgerhaus Pullach eröffnet. Etwa 350 Bilder kämen insgesamt zusammen, schätzt Barsi. Die Vernissage dauert von 14 bis 18 Uhr, parallel wird ein Kinderkunstmarkt veranstaltet, dessen Einnahmen an humanitäre Einrichtungen gespendet werden sollen. Verkauft werden Gegenstände, die die Schüler gemeinsam mit ihren Kunstlehrern oder Betreuern gebastelt haben, darunter Vasen, Schlüsselanhänger, Stiftehalter und vieles mehr.

Die Ausstellung im Pullacher Bürgerhaus kann im Zeitraum vom 14. bis 21. Mai 2022 besucht werden. Unter der Woche gelten die Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr, am Wochenende von 12 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.