Krisensicher und vielseitig - mit diesen Argumenten wirbt das Landratsamt für eine Ausbildung in der bayerischen Verwaltung. So böten sich in der Kreisbehörde Perspektiven im dualen Studiengang Diplom-Verwaltungswirt (FH) und in der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Nicht erst seit der Corona-Pandemie sei klar: Der öffentlichen Verwaltung komme nicht nur im Lebensalltag, sondern vor allem in Ausnahmesituationen und Krisen eine zentrale Bedeutung innerhalb der Gesellschaft zu, heißt es aus dem Amt.

Unter dem Dach des Landratsamts laufen die Fäden für zahlreiche Aufgaben und Lebensbereiche zusammenlaufen. Rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dort. Damit auch künftig die Leistungsfähigkeit des Landratsamts erhalten und ausgebaut werden kann, sucht die Behörde nun engagierte und vielseitig begabte Nachwuchskräfte, die Interesse an einer Karriere in der öffentlichen Verwaltung und einem krisensicheren Job haben. Bewerberinnen und Bewerber können sich noch bis zum 5. Juli für den Studiengang Diplom-Verwaltungswirt (FH) und bis zum 31. Juli für die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bewerben.

Die Einstellungen für den Studiengang erfolgen zum 1. Oktober 2021, die Einstellungen von Verwaltungsfachangestellten zum 1. September. Der Studiengang dauert drei Jahre, der theoretische Teil findet in Hof an der Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern statt. Die künftigen Verwaltungsfachangestellten lernen an der Bayerischen Verwaltungsschule und haben in den drei Jahren der Ausbildung die Möglichkeit, verschiedene Abteilungen des Landratsamts München kennenzulernen, wie Kfz-Zulassungsstelle, Jobcenter oder Personalabteilung. Weitere Informationen gibt es unter wow.Landkreis-München.Ausbildung oder telefonisch bei Andrea Fricke (089/6221-1359) und Lukas Wimmer (089/6221-1298).