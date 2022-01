Wo und wie willst du in Zukunft leben? Für was oder wen engagierst du dich? Was belastet dich in der Corona-Pandemie? Der Kreisjugendring München-Land (KJR) startet online am Dienstag, 1. Februar, seine Jugendbefragung 2022, in der Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 27 Jahren aus dem Landkreis München äußern können, was sie im Alltag bewegt. Bis 15. März läuft die Befragung unter dem Dach der vom KJR initiierten jugendpolitischen Kampagne "Stimme der Jugend". Vor drei Jahren haben rund 2000 Kinder und Jugendliche teilgenommen und so Informationen für Akteure und Akteurinnen der Kinder- und Jugendarbeit und die Politik geliefert. Die aktuelle Umfrage wurde um die Schwerpunkte "Corona" und "Klimawandel" ergänzt und das Alter der Teilnehmer von 21 auf 27 Jahre angehoben.

"Besonders spannend wird nun der Vergleich der beiden Umfragen. Wir fragen uns unter anderem, wie und ob sich die Corona-Pandemie auf die Zuversicht der jungen Menschen ausgewirkt hat", sagt Projektleiterin Blandine Ehrl. Grundsätzlich lassen sich dem KJR zufolge aus den Ergebnissen konkrete Handlungsbedarfe für die Kinder- und Jugendarbeit ableiten, so wie zum Beispiel 2019, als es darum ging, mehr Freiräume für Mädchen und junge Frauen zu ermöglichen. Die Jugendbefragung sei ein wichtiges Mittel für mehr Partizipation junger Menschen im Landkreis München, denn sie könnten konkrete Bedürfnisse für ihren Wohnort äußern.

Die Teilnahme an der Umfrage ist laut KJR anonym und das Ausfüllen des Fragebogens unter www.stimmederjugend.de/umfragen/jb22 dauert rund 20 Minuten. Wer mitmacht, nimmt an einem Gewinnspiel teil, bei dem unter anderem eine Teilnahme an Ausflügen und Projekttagen ausgeschrieben ist. Im Befragungszeitraum 1. Februar bis 15. März 2022 organisiert das Projektteam Mitmachaktionen in Einrichtungen. Bereits geplante Mitmachaktionen finden wie am Dienstag, 8. Februar, im Jugendzentrum Profil in Garching, 17.30 bis 19.30 Uhr statt, sowie am Donnerstag, 24. Februar, im Jugendtreff Lemon Club in Grasbrunn, 15 bis 18 Uhr.