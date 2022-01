Von Udo Watter, Landkreis München

Der Legende nach soll der Räuber Kneißl, als er an einem Montag von seiner bevorstehenden Hinrichtung erfuhr, gesagt haben: "De Woch fangt ja scho guad o." Der Spruch des in Bayern mitunter als Volksheld verehrten Bazis, der es den Großkopferten gezeigt hat, ist Galgenhumor par excellence. Nun, der Galgen droht einem in heutiger Zeit zwar nicht mehr, aber beim Blick auf das miese Wetter, steigende Corona-Zahlen und Montagsspaziergänger könnte einem momentan ein ähnlich inspirierter Gedanke kommen: "Des Jahr fangt ja scho guad o."

Kind in Spanien müsste man sein. Da ist nicht nur das Wetter besser als in der Münchner Schotterebene, die Niños in Andalusien, Kastilien oder auf den Kanaren dürfen sich jetzt am 6. Januar - dem Dreikönigstag - auch auf die weihnachtliche Bescherung freuen. Das ist in gewisser Weise logischer als eine Geschenkeübergabe an Heiligabend, denn das Trio aus dem Morgenland hat dem Jesuskind ja der biblischen Überlieferung nach tatsächlich Präsente mitgebracht: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Rund um Caspar, Melchior und Balthasar, wie sie später genannt wurden, gibt es allerdings diverse Ungereimtheiten und unterschiedliche Tradierungen. Im Laufe der Geschichte war mal die Rede von drei Magiern aus dem Morgenland, drei Weisen oder Sterndeutern, erst später wurden daraus drei Könige. Aber selbst die Zahl war nicht immer eindeutig: mal waren es nur zwei, mal vier Weise oder sogar zwölf persische Priester. Das mit dem Morgenland hat sich ebenfalls relativiert, als die drei irgendwann für die Erdteile Afrika, Europa und Asien standen.

Der Nachteil dieses Überlieferungsstranges: Wenn sich Buben und Mädchen als Sternsinger verkleiden und am 6. Januar von Haus zu Haus eilen, dann hat sich bisher das Kind, das den Afrika repräsentierenden (schwarzen) Caspar darstellte, oft Schminke ins Gesicht geschmiert. Menschen, die moralisch auf der Höhe der Zeit sind, bezeichnen so was als Blackfacing, betten es also ein in einen rassistischen Kontext. So empfiehlt inzwischen der Bund der Deutschen Katholischen Jugend einen Verzicht auf die Tradition des Gesichtsschwärzens (auch wenn sie positiv konnotiert ist).

Man sollte indes selbst als achtsamer und diskriminierungssensibler Mensch nicht allzu streng sein, wenn man am 6. Januar dennoch mal einen kleinen König mit geschwärztem Gesicht in den Straßen unserer Gemeinden sieht. In Ismaning oder Unterföhring wäre der ja zugleich sogar noch ein menschgewordener Teil des Ortswappens (auf dem jeweils ein gekrönter Mohr zu sehen ist). Unabhängig davon ist es in Pandemie-Zeiten ohnehin nicht ganz leicht, die Sternsinger-Aktionen angemessen zu organisieren. Per aspera ad astra: durch Mühsal zu den Sternen. Klar ist, dass Singen und Segen im Freien stattfinden, ob in Ottobrunn, Pullach oder Planegg. Wer den kleinen Protagonisten - seien es nun drei Weise oder drei Könige - die Tür öffnet, der darf sich auf ein klangvolles Live-Erlebnis freuen. Und sich beschenkt fühlen.