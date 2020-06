Sozialdemokraten reagieren sehr unterschiedlich auf das größte Konjunkturprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik. Während also Finanzminister Olaf Scholz - für einen Hanseaten fast schon ekstatisch - davon spricht, das Programm mit einem Volumen von etwa 130 Milliarden Euro werde Deutschland mit "Wumms" aus der Krise führen, sagt Ismanings SPD-Bürgermeister Alexander Greulich nüchtern: "Da sind ja ein paar gute Sachen drin."

Vielleicht liegt dieser Unterschied daran, dass Greulich gewissermaßen am untersten Ende der finanzpolitischen Nahrungskette mit einem prognostizierten Einbruch der Steuereinnahmen in Höhe von etwa 20 Prozent wird umgehen müssen, während unterdessen Scholz und die Bundesregierung einfach die Schleusen des Geldspeichers öffnen. Die Frage auf kommunaler Ebene lautet: Was wird von den 130 Milliarden ganz konkret wo ankommen?

Die Kosten bei der Unterbringung werden steigen

Detailansicht öffnen Der Jurist Alexander Greulich, 50, ist seit 2014 Bürgermeister in Ismaning und als Mitglied beim Gemeindetag auch Interessenvertreter der Kommunen - und Kritiker des Freistaats. (Foto: Claus Schunk)

Vor allem drei Maßnahmen des Konjunkturpakets, das für die Landkreise, Städte und Gemeinden anteilig etwa 25 Milliarden bereitstellt, sind für die Kommunen besonders spannend: Erstens will der Bund die vorhergesagten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 15 Milliarden Euro mit einem Zuschuss von etwa sechs Milliarden Euro verringern. Zweitens übernimmt der Bund langfristig 75 Prozent bei der Unterbringung von Sozialhilfeempfängern, deren Zahl in der Krise weiter stark anwachsen dürfte. Und drittens sind Milliarden für den öffentlichen Personennahverkehr vorgesehen.

Vor allem die Kostenübernahme bei der Unterbringung durch den Bund begrüßt Landrat Christoph Göbel (CSU). "Wir werden steigende Kosten bei den Sozialausgaben haben, durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und wahrscheinlich auch einen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit", sagt Göbel. "Und die Kosten für die Unterbringung treffen den Landkreis sehr." Daher sei es angesichts wegbrechender Steuereinnahmen so wichtig, dass diese Kosten auf kommunaler Ebene übernommen werden. Die Krise wird gravierende Auswirkungen auf die Arbeit in den einzelnen Kommunen haben, auch in jenen, "die sich wie wir bisher sehr viel leisten konnten", sagt Ismanings Bürgermeister Greulich. Dass die Einbußen bei den Gewerbesteuereinnahmen ausgeglichen werden sollen, höre er "sehr gerne", sagt Greulich, auch wenn in seiner Gemeinde die Einkommenssteuer die Haupteinnahmequelle darstellen.

Dennoch werde es noch vor den Sommerferien einen Kassensturz geben, im Anschluss werde der Gemeinderat dann eine Priorisierung vornehmen müssen. Auf freiwillige Listungen aber will Greulich nicht verzichten etwa für die Vereine, den Sport, die Senioren, die Hospizarbeit - also das gesamte ehrenamtliche Engagement. "Das alles könnten wir mit Hauptamtlichen gar nicht stemmen. Deshalb dürfen wir hier auch nicht die Axt ansetzen." Bei anderen "Pflichtaufgaben" sei Kreativität gefragt. Der Bau der dritten Grundschule, sagt Greulich, könne etwa an ein Kommunalbauunternehmen outgesourct werden; dieses könnte dann rentierliche Schulden aufnehmen, die nicht im Gemeindehaushalt auftauchten. "Es ist wichtig, dass wir die Infrastruktur am Laufen halten und ausbauen. Das brauchen unsere Unternehmen und wir als Wirtschaftsstandort."

In normalen Zeiten läuft der Motor heiß - auch in Sauerlach

Kurt Gribl, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags und ehemaliger Oberbürgermeister von Augsburg, begrüßt neben der Kostenübernahme der Sozialleistungen durch den Bund vor allem die angekündigten Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr und liegt damit auf einer Linie mit Landrat Göbel. Der aber sagt auch: "Geld ist das eine. Wir brauchen aber, wenn es etwa um neue Schnellbuslinien geht, beschleunigte Verfahren und standardisierte Bewertungen." Bus- und Radverkehr müssten "bevorrechtigt" behandelt werden, ebenso dringend benötigte Infrastrukturprojekte wie die Verlängerung der U 5 von Neuperlach an die Uni der Bundeswehr und bis Ottobrunn. "Wenn der Landkreis der Wirtschaftsmotor bleiben soll, ist der Ausbau des ÖPNV so wichtig - wie auch das Thema wohnen."

Der Motor läuft in normalen Zeiten auch in kleineren Kommunen wie der Gemeinde Sauerlach mit ihren nahezu 900 Betrieben heiß. Im Kleinen schon spüre man die Krise, sagt Bürgermeisterin Barbara Bogner (UBV). "Das geht von oben nach unten. Wenn man sich den Flughafen anschaut, wo der Betreib brach liegt. Und es wohnen ja auch bei uns Menschen, die da angestellt sind und jetzt nicht arbeiten können", sagt die Rathauschefin.

Dennoch werde ihre Gemeinde, wie auch der gesamte Landkreis, gut durch die Krise kommen, sagt Bogner, gleichwohl es einen Einbruch bei den Einnahmen geben werde. "Den aber können wir noch nicht überschauen", sagt Bogner. Ob der Bund dann die große Hilfe sein wird? "Mei", sagt die Bürgermeisterin, das Konjunkturprogramm werde wohl eher Kommunen zukommen, die "größere Probleme haben". Und ob der Freistaat zusätzlich Geld auflegen wird, wie es auch Städtetagspräsident Gribl fordert? Kurz überlegt Bogner. Dann sagt sie lapidar: "Man wird sehen."

Deutlicher wird da Alexander Greulich: "Ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann. Die Erfahrung zeigt, dass der Freistaat ein Meister im Vermeiden der Konnexität ist und ein Meister darin, Mittel des Bundes nicht an die Kommunen weiterzugeben." In der Krise habe sich bei der Digitalisierung, bei Homeschooling und Ausstattung der Schulen gezeigt, dass die Staatsregierung keinen Plan habe. "Das bleibt dann an den Kommunen hängen." Was diese Krise aber auch gezeigt habe? "Die Stärke des Freistaats sind eindeutig die Kommunen."