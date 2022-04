Glosse von Stefan Galler, Landkreis München

Krieg, Inflation, Klimawandel, Pandemie - es gibt wohl niemanden, der abstreiten könnte, dass wir uns in einer tiefen Krise befinden, der tiefsten und dunkelsten seit Jahrzehnten. Die Auswirkungen sind diesmal spürbar für jeden Einzelnen - und das unterscheidet die aktuelle Talfahrt von jenen der Vergangenheit, als die meisten immer nur so ein ungutes Gefühl beschlich, der tatsächliche Effekt auf den eigenen Geldbeutel oder gar die Lebensumstände jedoch glücklicherweise meist ausblieb.

Mit größtem Vergnügen konnte man etwa Anfang der Achtzigerjahre im Fernsehen betrachten, wie der Monaco Franze mit seinen feschen Englisch-Kommilitoninnen Walderdbeeren und Räucherlachs im Englischen Garten genoss, während sein nobles Spatzl mit der spröden Olga daheim den Leberkäs hinunterwürgte. Frau von Soettingen faltete die Haushälterin Ernie Singerl zusammen, weil ihr "18 Mark für eine Handvoll Gemüse reichlich viel" vorkam. Die grantige Zugehfrau beklagte dann am Viktualienmarkt 32 Mark für den Schweinsbraten, letzte Woche seien es noch 28 gewesen. Und sie orakelte: "Wenn er nächste Woche nicht 40 kostet, dann haben wir alle Glück gehabt".

Mittlerweile bleibt einem das Lachen jedoch im Halse stecken, beim Blick auf die Preise an der Tankstelle oder im Geschäft. Und man fragt sich, wie lange es noch geht, dass Familien von Schulkindern schon in den Osterferien zur ersten Flugreise des Jahres aufbrechen, und an den Ampeln in den Landkreisgemeinden trotz Klimawandels vor allem spritfressende Geländewägen stehen (vermutlich weil deren Halter wegen der krisenbedingten Schlaglöcher Angst vor Achsenbrüchen haben). Und man bangt mit Jérôme Boateng, ob der wohl seine 11,5 Millionen Euro teure Villa in Grünwald loswird.

Es ziehen weitere dunkle Wolken auf, so stehen praxisnahe Werkmärkte in Ottobrunn und Garching vor der Schließung, weil sie wahlweise teure Sanierungen scheuen oder gegen den Online-Handel chancenlos sind. Womit der Verbraucher gezwungen sein wird, sich den "Mach-dein-Ding"- und "Respekt-wer's-selber-macht"-Ketten auszusetzen. Passender wäre vielleicht der Slogan "Macht's nur so weiter", zufälligerweise der Titel der oben zitierten Monaco-Episode.

Erspart bleibt einem nicht viel, am vergangenen Dienstag etwa fielen im größten Supermarkt von Ottobrunn sämtliche Kühl- und Tiefkühltruhen aus - weshalb von Frischmilch bis Aufbacksemmeln alles weggeworfen werden musste. Das Gesetz sieht vor, dass Sachen nicht mehr verkauft werden dürfen, wenn die Kühlkette auch nur kurzzeitig unterbrochen war. Eine Regelung, die notleidenden Menschen in den Kriegsgebieten dieser Welt die Tränen in die Augen treiben dürfte. Manchmal hilft wirklich nur noch der Monaco Franze, der in der Serie seine Mama zitiert. Die habe stets gesagt: "Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her."