Anlässlich der für diesen Freitag weltweit geplanten Proteste der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" machen die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten aus dem Landkreis München, Claudia Köhler und Markus Büchler, auf die Bedeutung regionaler Klimaschutzprojekte aufmerksam. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine habe mit aller Härte die fatale Abhängigkeit von Rohstoffen aus einem autoritär geführten Regime deutlich gemacht, so Köhler. Umso wichtiger sei es, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch stark und unabhängig zu sein. Köhler und Büchler verweisen in diesem Zusammenhang auf zahlreiche positive Initiativen für mehr Klimaschutz im Landkreis München. "Im Bereich der Wärmeversorgung ist der Landkreis zwar Vorreiter mit seinen Geothermie-Anlagen. Von den 23 bayerischen Anlagen befinden sich zehn im Landkreis München", so Büchler. Aber das reiche noch nicht, es müssten mehr Potenziale erschlossen werden. Dafür brauche es auch ein Wärmegesetz in Bayern.