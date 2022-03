Kirchheim:Festnahme nach versuchtem Trickbetrug

In Heimstetten ist am Montagnachmittag eine 21 Jahre alte Frau vorübergehend festgenommen worden, die offenbar versucht hatte, einen über 80-jährigen Mann um mehrere tausend Euro zu betrügen. Der Rentner wurde vor seiner Wohnung von der Frau, die in Begleitung eines Kleinkindes war, angesprochen. Sie erzählte ihm von ihrer angeblichen finanzielle Notlage und forderte einen größeren Geldbetrag. Der Senior erkannte den versuchten Betrug und informierte die Polizeiinspektion 27 in Haar. Eine Tatverdächtige konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Sie wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Kommissariat 65 ermittelt.