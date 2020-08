Eigentlich wollten 250 Menschen in Kirchheim am Samstag bei der "Sommernacht in Tracht" gemeinsam anstoßen. Doch das Fest wurde wegen steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus abgesagt.

Von Martin Mühlfenzl, Kirchheim

Die Gemeinde Kirchheim hat das für kommenden Samstag, 29. August, geplante Konzert "Sommernacht in Tracht" mit der Musikkapelle Kirchheim aufgrund der steigenden Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus abgesagt. "Wir können nicht in Richtung Teststation in der Gemeinde arbeiten und gleichzeitig ein Fest mit 250 Menschen abhalten, die wir danach eventuell alle testen müssen", sagt Kirchheims Kulturreferentin Katharina Ruf auf Nachfrage. Unterdessen meldet das Landratsamt 19 dokumentierte Neuinfektion mit dem Coronavirus von Mittwoch auf Donnerstag - ein Wert, der zuletzt am 29. April erreicht wurde.

Geplant war in Kirchheim ein musikalischer Sommerabend mit Musik, zu dem die Besucher auch aus Sicherheitsgründen ihre eigenen Getränke und das Essen hätten mitbringen sollen. Die 25 Tische mit jeweils zehn Plätzen waren bereits alle reserviert. "Da wir auch aufgrund der Corona-Bestimmungen alle Kontaktdaten hatten, konnte ich alle, die reserviert hatten, über die Absage informieren", sagt Ruf. "Und ich habe dabei nur Verständnis über die Entscheidung erfahren."

Mit den Beratungen über ein Verbot von Großveranstaltungen hat das nichts zu tun

In der vergangenen Woche habe sie gemeinsam mit den Verantwortlichen der Musikkapelle die Lage beobachtet; die finale Entscheidung sei am Mittwoch gefallen, sagt Ruf. Mit den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über ein Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens Ende des Jahres habe dies nicht zu tun gehabt, sagt Ruf: "Wir haben uns nur die Zahlen aus dem Landkreis angesehen. Die Sicherheit der Bürger geht vor."

Fünf dokumentierte Neuerkrankungen an Covid-19 wurden von Mittwoch auf Donnerstag (Stand: 14.30 Uhr) aus Taufkirchen gemeldet, je zwei aus Garching und Haar, sowie je ein Fall aus Aschheim, Aying, Kirchheim, Neubiberg, Oberhaching, Planegg, Putzbrunn, Schäftlarn, Unterhaching und Unterschleißheim. Aktuell infiziert waren am Donnerstag 110 Landkreisbürger, am Mittwoch waren es noch 101 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 16,9 am Mittwoch auf 18,9 am Donnerstag. Insgesamt wurden im Landkreis seit 4. Februar 1688 bestätigte Infektionsfälle mit dem Coronavirus dokumentiert. 1482 der betroffenen Patienten gelten als statistisch genesen. Die Zahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit 26. März liegt weiterhin bei 96.