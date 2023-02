Wer in den nächsten Tagen sein Auto ummelden möchte oder seinen Führerschein am Technopark in Grasbrunn abholen will, steht vor verschlossenen Türen: Wie das Landratsamt mitteilt, bleibt die Kfz-Zulassungsstelle von Donnerstagmittag, 23., bis einschließlich Dienstag, 28. Februar, wegen einer umfassenden Software-Umstellung für den Publikumsverkehr geschlossen.

Schon seit knapp einem Jahr laufen die Abstimmungen zwischen den Fach- und IT-Verantwortlichen des Landratsamts und dem Software-Anbieter. Im November 2022 wurde damit begonnen, die neue Datenbank zu konfigurieren und mit den notwendigen Dokumenten zu befüllen. Unter anderem müssen mehr als 300 Vordrucke und Bausteine überarbeitet beziehungsweise neu angelegt werden.

Seit Anfang des Jahres hospitieren Beschäftigte der Kfz-Zulassung des Landkreises bei anderen Zulassungsstellen, um das sogenannte Fachverfahren im Echtbetrieb kennenzulernen. Der Start des neuen Verfahrens erfolgt am Montag und Dienstag zunächst mit Großkunden und Händleranträgen. Von Mittwoch, 1. März, an ist die Zulassungsstelle in Grasbrunn, eine der größten in ganz Bayern, dann auch wieder für Privatleute geöffnet.