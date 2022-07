Die Jusos im Landkreis München setzen sich für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr für junge Menschen ein. Damit reagiert die Nachwuchsorganisation der Sozialdemokraten um den Vorsitzenden Kevin Meyer und die stellvertretende Juso-Vorsitzende Christine Himmelberg auf eine Stellungnahme der Jungen Union, die sich diese Woche gegen ein Tempolimit ausgesprochen und den ökologischen Nutzen der Maßnahme in Zweifel gezogen hatte.

Mit einem Tempolimit von 120 Stundenkilometer könnten im Jahr 800 Millionen Liter Treibstoff und zwei Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden, so Himmelberg in einer Pressemitteilung mit Verweis auf das Umweltbundesamt. Wer das nicht sehen wolle, so die Taufkirchnerin, die für die SPD in den Landtag einziehen will, betreibe ideologische Politik auf dem Rücken aktueller und zukünftiger Generationen.

Juso-Chef Meyer betont, der SPD-Nachwuchs setze sich schon lange für einen günstigen ÖPNV ohne undurchsichtige Tarife und Erstattungsbürokratie ein; Fahrtwege vor allem für junge Menschen in die Schule, zur Ausbildung oder zum Arbeitsplatz sollten kostenlos sein, dies sei ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Allerdings dürfe dies ebenso wie das Neun-Euro-Ticket könne nur ein Zwischenschritt sein, so der Neurieder. "Unser Ziel ist klar: ÖPNV for free."