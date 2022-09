Kommentar von Martin Mühlfenzl

Australien dient in vielerlei Hinsicht als Vorbild: Der lockere Lebensstil der Aussies kann begeistern, die sauberen Großstädte verblüffen manchen Europäer, die Leidenschaft für Sport ist legendär. Wer sich aber die australische Migrationspolitik zum Vorbild nimmt, wie es nun die Junge Union München-Land tut, der driftet in eine nationalistische, isolationistische und menschenverachtende Ecke ab. Nur zur Erinnerung: Mit einem generellen Aufnahmestopp von Bootsflüchtlingen und der Internierung Schutzsuchender auf weit entfernten Inseln hat der Kontinent schon lange den Pfad der Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit verlassen.

Der CSU-Nachwuchs aus dem Landkreis München will nun also an den Außengrenzen der Europäischen Union die Grenzzäune hochfahren und generell alle Geflüchteten abweisen, die über das Meer kommen und Schutz in Europa suchen. Begründet wird dieser Vorstoß damit, dass eine restriktive Abschottung den Schleusern das Handwerk legen würde und Menschenleben auf dem Mittelmeer gerettet werden könnten. Wie infam diese Argumentation ist, zeigt das Beispiel Großbritannien. Trotz der restriktiven Einwanderungspolitik der konservativen Regierung überqueren jährlich Zehntauende Flüchtlinge den Ärmelkanal. Das Schleusertum blüht - und Hunderte Menschen sterben Jahr für Jahr bei dem Versuch, den Kanal zu überwinden. Wer sein Land, seinen Kontinent zur Festung machen will, der setzt Menschenleben bewusst aufs Spiel.

Die JU folgt mit ihrem Vorstoß dem Leitbild eines Mannes, dem die CSU immer nahe gestanden hat und dem sie in Fragen der Migration immer noch nahe steht: dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Jenem Hetzer, der immer wieder vor einem angeblichen "Bevölkerungswechsel" in Europa warnt, von der "Vermischung der Rassen" schwadroniert und es mit Grenzzäunen, Pushbacks und nationalistischer Rhetorik geschafft hat, dass in Ungarn 2019 gerade einmal 60 Menschen Asyl erhalten haben. Wenn die JU dies auch will, soll sie es klar benennen - und nicht so tun, als ginge es ihr um die Rettung von Menschenleben.