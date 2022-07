Die Junge Union im Landkreis München lehnt ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ab, wie es etwa CDU-Vize Andreas Jung und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien unlängst zumindest als befristete Maßnahme ins Spiel gebracht haben. "Wir wollen kein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen", sagt Jan Kämmerer, Kreisvorsitzender der JU München-Land. "Wir stellen uns klar gegen dieses alljährlich vorgeschlagene und ideologisch motivierte Vorhaben von Grünen und SPD." An Gefahrenstellen oder aus Gründen des Lärmschutzes könne schon heute die Geschwindigkeit begrenzt werden, was auch richtig sei, so Kämmerer. Überall dort, wo keine Gefahr bestehe, stelle ein Tempolimit aber einen elementaren Freiheitseingriff dar.

Kritik an der Haltung der Unionskollegen Jung und Prien übt der stellevertretende JU-Kreisvorsitzende Lukas Jochum: Verbote ohne belastbare Zahlen sollten nicht die politische Richtung von CDU und CSU sein. "Auf der Autobahn darf jeder 130 Stundenkilometer fahren, als mündiger Bürger kann man dies selbst entscheiden", so Jochum. Vielmehr, so die Haltung der Jungen Union im Landkreis, müssten mehr Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr erfolgen, der eine "unabdingbare Grundlage" zur Reduktion von CO₂-Emissionen im Verkehrsbereich darstelle. Das Tempolimit aber dürfe auch im Lichte des Kriegs in der Ukraine nicht instrumentalisiert werden, zudem sei der Umwelteffekt einer Geschwindigkeitsbegrenzung sehr gering. Effektiver wäre es, den Güterverkehr auf die Schiene zu bringe.