Der CSU-Nachwuchs will Geflüchtete bereits an den EU-Außengrenzen zurückweisen und sieht die australische Praxis des "No Way" als Vorbild.

Die Junge Union München-Land (JU) fordert eine stärkere Bekämpfung illegaler Migration in die Europäische Union. In einem entsprechenden Antrag, den der CSU-Nachwuchs aus dem Landkreis München bei der JU-Landesversammlung in Augsburg einbringen will, ist von einer "Neuausrichtung der globalen Migrationspolitik" die Rede: Migranten müssten an den EU-Außengrenzen "ausnahmslos" zurückgewiesen werden und jeder illegal eingereiste Geflüchtete solle demnach "unumgänglich in Drittstaaten, mit denen zuvor entsprechende Abkommen geschlossen werden, zurückgeführt werden".

JU-Sprecher Jan Kämmerer verweist in diesem Zusammenhang auf die australische Praxis in der Migrationsfrage. "Die EU muss sich ein Vorbild an der australischen No-Way-Politik nehmen", so der Kreisvorsitzende. Zudem verweist die JU auf eine steigende Zahl von "Klima-, Kriegs- und Armutsmigranten" und zitiert aus dem "Global Trends Report" des Flüchtlingshilfswerks UNHCR, wonach bereits heute etwa 90 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht seien - ohne die Geflüchteten aus der Ukraine. "Es ist faktisch unmöglich, all diesen Menschen auf dem Kontinent Europa Schutz zu bieten", so Kämmerer. JU-Pressesprecher Lukas Knoll sagt, mit einer restriktiven Migrationspolitik müssten das Geschäft der Schlepper beendet und Menschenleben auf dem Mittelmeer gerettet werden.