Die Junge Union (JU) München-Land spricht sich für die Möglichkeit aus, bereits von der fünften Klasse an staatliche Wirtschaftsschulen besuchen zu können. Bisher können Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule nicht einfach in die fünfte Klasse einer Wirtschaftsschule wechseln, ausgenommen sind von dieser Regelung nur private Wirtschaftsschulen. "Wir wollen unsere lokalen Wirtschaftsschulen mit dieser Initiative stärken", sagt JU-Kreisvorsitzender Jan Kämmerer aus Unterschleißheim. Durch die strukturelle Benachteiligung staatlicher Wirtschaftsschulen sei die Zahl der Neuaufnahmen dort seit dem Schuljahr 2009/2010 um 63 zurückgegangen, einige Standorte seien schon gefährdet, so Kämmerer. Im Landkreis München gibt es in Oberhaching eine Außenstelle der Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule in München-Sendling. Die Vorteile einer fünfstufigen Wirtschaftsschule lägen auf der Hand, heißt es seitens der JU: Schülern werde eine Bildung mit Bestand geboten und Unternehmen profitierten von gut ausgebildeten Fachkräften.