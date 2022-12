Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Am Morgen des 24. Februar ist Yulia Klymenko in ihrer Heimatstadt im Gebiet Saporischschja auf dem Weg, ihren kleinen Sohn Artur in den Kindergarten zu bringen, als ihr Mann sie anruft: "Yulia, der Krieg hat begonnen", habe er ihr gesagt. "Ich konnte das gar nicht glauben", erzählt sie eingepackt im Mantel mit Fellkragen und einer weißen Mütze. Nach einigen Tagen, die Klymenko bei ihrer Schwester in einem anderen Stadtteil verbrachte, wurde klar, dass die Situation in der Ukraine mit zwei kleinen Kindern nicht sicher genug ist. Ständig ertönte Luftalarm, die kleine Familie musste sich verstecken. Sie entschied sich zu fliehen.