Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München hat nachträglich einen neuen Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut korrigierte den Wert von Donnerstag auf 2030,7, zuvor hatte er noch bei 1969,2 gelegen. Über das Wochenende hat sich laut offiziellen Angaben das Infektionsgeschehen auf einem hohen Niveau eingependelt: Am Freitag lag die Inzidenz laut RKI bei 1992,4, am Samstag bei 1866,5 und am Sonntag bei 1821,1 - und an diesem Montag nur noch bei 1701,0. Allerdings wird über das Wochenende weniger getestet und auch die Labore fahren ihre Kapazitäten zurück. Es ist also davon auszugehen, dass die Inzidenzen der vergangenen Tage erneut nach oben korrigiert werden müssen, wenn die Nachmeldungen im Landratsamt in die Daten einfließen. Über das Wochenende haben sich nachweislich 2213 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt, das sind mehr als noch am vorangegangenen Wochenende, als 1927 dokumentierte Neuansteckungen registriert worden waren.