Die Zahl der bisher dokumentierten Infektionen im Landkreis München hat am Dienstag die Marke von 80 000 Fällen überschritten. Insgesamt 80 253 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt. Und die Zahl der Neuinfektionen erreicht immer neue Höhen; nach 1219 Fällen binnen 24 Stunden meldete das Landratsamt am Dienstag 8355 akut Infizierte. Zu keinem Zeitpunkt waren bisher mehr Menschen zur selben Zeit von einer Infektion betroffen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis München steigt zudem nach rückwirkenden Korrekturen immer weiter an. Nachträglich hat das Robert-Koch-Institut (RKI) den zunächst am Montag gemeldeten Wert von 1718,4 nach Eingang der Nachmeldungen positiver Testergebnisse am Dienstag auf 1842,2 angehoben. Damit lag die Inzidenz im Landkreis weiter über dem Wert in der Landeshauptstadt, der am Montag 1662,0 betragen hatte. Angesichts der hohen Werte bei den Neuinfektionen ist davon auszugehen, dass auch die am Dienstag gemeldete Inzidenz für den Landkreis von 1612,0 deutlich zu niedrig angesetzt ist und am Mittwoch nach oben korrigiert werden muss.