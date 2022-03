Im Landkreis München sind am Mittwoch die ersten Impfdosen des Vakzins Novavax eingetroffen, insgesamt 6000 Dosen des Totimpfstoffs sind umgehend an die Impfzentren in Haar, Oberhaching und Unterschleißheim verteilt worden. Zunächst werde das Vakzin prioritär an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verabreicht, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind, also etwa Angestellte in Alten- und Pflegeheimen. Wer sich für eine Impfung mit dem Totimpfstoff entscheidet, muss zum Impftermin einen Nachweis erbringen, dass er in einer Einrichtung beschäftigt ist, die unter die Impfpflicht fällt. Die Registrierung für einen Termin kann über das System Bayimco erfolgen, laut Landratsamt erleichtere diese Vorab-Registrierung die Abläufe in den Impfzentren.

Es sei davon auszugehen, teilt eine Sprecherin der Behörde mit, dass sich einige Menschen durch die Bereitstellung des Totimpfstoffs für eine Immunisierung gegen das Coronavirus entscheiden werden. Wenn die Priorisierung wegfällt, können sich auch alle anderen Interessierten spontan für eine Impfung mit dem Vakzin von Novavax entscheiden. Einschätzungen, inwieweit der neue Impfstoff tatsächlich zu einer Steigerung der Impfbereitschaft beitragen kann, seien allerdings nicht möglich, heißt es aus dem Landratsamt. Derzeit ist die Impfbereitschaft im Landkreis auf einem äußerst geringen Niveau, in den Impfzentren werden derzeit täglich nur 30 bis 40 Erstimpfungen verabreicht.