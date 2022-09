In den kommenden Tagen gibt es erneut bei zahlreichen Sonder-Impfaktionen des Landkreises die Möglichkeit, sich gegen das Coronavirus immunisieren zu lassen. An diesem Freitag, 9. September, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr findet am Rathausplatz in Taufkirchen ein Gemeinde-Impftag statt, am Samstag, 10. September, von 10 bis 17 bei Pflanzen Kölle an der Parkackerstraße in Unterhaching. Von Montag, 12. September an, werden die Gemeinde-Impftage fortgesetzt: Zunächst von 9.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim Sankt Elisabeth an der Bräuhausstraße in Planegg, am Mittwoch, 14. September, von 9 bis 17 Uhr im Kulturellen Gebäude an der Münchner Straße in Aschheim und von 9.30 bis 16.30 Uhr am Bahnhofplatz in Sauerlach sowie am Donnerstag im Pullacher Rathaus (10 bis 17 Uhr).