Wer sich gegen Corona immunisieren oder boostern lassen will, kann dies in dieser Woche bei mehreren Sonderaktionen der Impfzentren des Landkreises München tun. Den Anfang macht an diesem Montag, 21. November, der Gemeindeimpftag im Pfarrheim St. Elisabeth in Planegg (9 bis 16.30 Uhr). Weiter geht es mit Gemeindeimpftagen am Mittwoch, 23. November, im Pfarrsaal an der Taufkirchner Straße in Hohenbrunn (9 bis 17 Uhr) und am Donnerstag, 24. November, im Rathaus in Pullach (10 bis 17 Uhr). Am Freitag, 25. November, finden Gemeindeimpftage in Ismaning (Hillebrandhof, 9.30 bis 16.30 Uhr) und in Taufkirchen (Bürgertreff Eschenstraße, 12.30 bis 17 Uhr) statt. Am Samstag, 26. November, gibt es dann zwei Sonderimpfaktionen: eine bei Pflanzen Kölle an der Parkackerstraße in Unterhaching (10 bis 17 Uhr) und eine beim Christkindlmarkt auf dem Bürgerplatz in Garching (14 bis 19 Uhr).