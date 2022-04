Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Eine Gewissensentscheidung hätte es sein sollen, deshalb war die Abstimmung über die Impfpflicht im Bundestag am Donnerstag freigegeben. Aber dann stimmten die Abgeordneten doch vor allem nach Fraktionsräson und politischem Kalkül ab - auch die drei Abgeordneten aus dem Landkreis München. Und so gibt es über die Deutungshoheit, warum der Bundestag sowohl die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab 60 Jahren als auch die von der Union vorgeschlagene Impfpflicht auf Vorrat samt Impfregister abgelehnt hat, sehr unterschiedliche Ansichten unter Florian Hahn (CSU), Anton Hofreiter (Grüne) und Gerold Otten (AfD).

Detailansicht öffnen Florian Hahn übt vor allem Kritik an der Ampel, deren Uneinigkeit habe einen echten Kompromiss bei der Impfpflicht verhindert, so der Putzbrunner. (Foto: Claus Schunk)

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn aus Putzbrunn wirft der Ampel-Koalition in Berlin "höchstmögliche Verwirrung" vor. Die Ampel, so der 48-Jährige, habe es über Monate nicht geschafft, einen "ausgereiften Vorschlag" für eine Impfpflicht vorzulegen und stattdessen mit immer neuen Ankündigungen operiert. So sehe keine stringente Politik aus, so Hahn. "Aus Vernunft" habe er daher gegen den von der Ampel vorgeschlagenen Kompromiss gestimmt, und: "Weil ich den Weg der Union für den richtigen halte und hier den eigentlichen Kompromiss gesehen hätte: Ein Impfregister wird aufgebaut und ein sogenannter gestufter Impfmechanismus eingeführt." Und dieser, so Hahn, hätte dann von Bundestag und Bundesrat je nach Pandemielage aktiviert werden können.

Ihn beunruhige die "große Uneinigkeit" in der Ampel, sagt der Putzbrunner Hahn, auch mit Blick auf weitere Entwicklungen; "immer wieder neue Änderungen und Kehrtwenden" würden bei der Pandemiebekämpfung nicht helfen.

Detailansicht öffnen "Parteipolitische Spielchen" wirft der Unterhachinger Grünen-Abgeordnete Anton Hofreiter der Union vor. (Foto: Claus Schunk)

Anton Hofreiter, 52, Bundestagsabgeordneter der Grünen, wirft indes der Union vor, parteipolitische Spielchen" gespielt zu haben, "damit Friedrich Merz sich als neuer Oppositionsführer profilieren kann". Zudem, so der Unterhachinger, sei der Vorschlag der Union kein Gesetzentwurf gewesen, sondern eben nur die Feststellung der Position einer Fraktion. "Am Ende des Unionsvortrags wird die Bundesregierung aufgefordert, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Ja mei", sagt Hofreiter.

Er selbst habe dem Gesetzentwurf für eine Impfpflicht von 60 Jahren an zugestimmt. Denn: "Wenn wir aus der Pandemie heraus wollen, müssen wir die Impflücke schließen. Am besten mit Aufklärung und Freiwilligkeit, aber wenn es nicht anders geht, auch mit einer Impfpflicht."

Detailansicht öffnen AfD-Mann Gerold Otten findet die Ablehnung einer Impfpflicht richtig. Zu groß seien die Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen. (Foto: Claus Schunk)

Rundum zufrieden mit den Ereignissen im Bundestag zeigt sich erwartbar der AfD-Abgeordnete Gerold Otten, 66, aus Putzbrunn. Obwohl selbst geimpft, lehnt Otten eine Impfpflicht ab, diese sei "ein zu großer Eingriff in die Gesundheit jedes Einzelnen", sagt er. Und es gebe ja mittlerweile ausreichend Erkenntnisse, dass die Impfung eben nicht vor Infektionen schütze, so Otten. Er selbst habe sich im November angesteckt - "mit Symptomen" trotz Impfung. Dass die Impfpflicht nun vorerst in jeder Form gescheitert ist, habe vor allem machtpolitische Hintergründe, vermutet der Putzbrunner: "Grundsätzlich sind sich die Ampel und die Union in weiten Teilen bei der Einführung einer Impfpflicht einig, da gibt es wenig inhaltliche Differenzen." Aber der Union sei es vor allem darum gegangen, der Ampel zu schaden.

Otten ist davon überzeugt, dass das Thema Impfpflicht auf Wiedervorlage kommen wird. "Ich befürchte schon, dass bei Union und Ampel die Bereitschaft vorhanden ist, das Thema im Herbst oder Winter noch einmal aufzugreifen", sagt er. Auch Hahn glaubt, dass die Impfpflicht ein Thema bleiben und die Politik weiter intensiv beschäftigen werde. Aber: "Wie die Ampelregierung hier nun verfahren will, ist mir rätselhaft." Hofreiter sagt, wie es mit der Pandemie-Bekämpfung weitergehe, hänge auch davon ab, ob und welche Virusvarianten noch auftauchen. "Unser Ziel ist es, gut vorbereitet in den Herbst zu gehen. Wenn die Impflücke bis dahin geschlossen ist, brauchen wir keine Impfpflicht." Aber daran glaubt wohl selbst der Gesundheitsminister nicht.