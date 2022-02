Der Landkreis München und die Kommunen setzen ihre Serie von Sonder-Impf-Aktionen fort. An folgenden Terminen können sich Impfwillige spontan immunisieren lassen: Am Montag, 14. Februar, und Dienstag, 15. Februar, beim Drive-in bei Jochen Schweizer in Taufkirchen. Ebenfalls am Montag im Gräfelfinger Bürgerhaus (9 bis 17 Uhr), am Dienstag (9 bis 17 Uhr) im Planegger Pfarrheim St. Elisabeth und im Pfarrsaal St. Peter in Kirchheim. Am Mittwoch im Kulturellen Gebäude in Aschheim (9 bis 17 Uhr) und im Gemeindesaal Ebenhausen in Hohenschäftlarn (10 bis 17 Uhr); in der ehemaligen Schule in Unterföhring (9 bis 17 Uhr) und im Pullacher Rathaus (10 bis 17 Uhr), beide am Donnerstag; und am Freitag, 18. Februar, im Bürgerhaus Harthausen in Grasbrunn und in der Ismaninger Hainhalle (beide 9 bis 17 Uhr).