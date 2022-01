Am Samstag hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis mit einem Wert von 1266,7 einen neuen Rekord in der Pandemie erreicht; dieser ging am Sonntag nur leicht zurück auf 1225,1. Dies dürfte auf geringere Tests am Wochenende und Verzögerungen bei den Meldungen zurückzuführen sein. Binnen einer Woche haben sich im Landkreis laut RKI nahezu 4300 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag hatte das Landratsamt zudem einen neuen Höchststand bei den aktuell Infizierten gemeldet: Mehr als 6000 Menschen waren zu diesem Zeitpunkt akut von einer Infektion mit dem Virus betroffen.

Derweil ruft der Landkreis mit weiteren Sonder-Impfaktionen zur Immunisierung auf. Wer sich etwa spontan boostern oder wenigstens beraten lassen will, kann dies an folgenden Terminen: Samstag, 22. Januar, von 10 bis 15 Uhr in der Drive-in-Station an der Jochen-Schweizer-Arena in Taufkirchen, Ludwig-Bölkow-Allee, Montag, 24. Januar, beim Gemeindeimpftag im Gräfelfinger Bürgerhaus am Bahnhofplatz 1 (9.30 bis 17.30 Uhr), Montag und Dienstag, 25. Januar, 10 bis 17 Uhr erneut bei Jochen Schweizer. In Planegg wird am Dienstag von 10 bis 17 Uhr im Pfarrheim St. Elisabeth an der Bräuhausstraße 5 ein Gemeindeimpftag angeboten.

Pullach veranstaltet am Donnerstag, 27. Januar, von 10 bis 17 Uhr an der Johann-Bader-Straße 21 ebenfalls einen gemeindlichen Impftag. Zu den Gemeindeimpftagen ist eine vorherige Anmeldung über das Anmeldesystem Bayimco notwendig. Alle Informationen gibt es auf der Homepage des Landratsamtes (www.landkreis-muenchen.de).