In den kommenden Tagen stehen im Landkreis weitere Sonder-Impfaktionen an. Am Sonntag, 29. Mai, kommt der Impfbus von 9.30 bis 17 Uhr ins Kloster Schäftlarn, am Montag, 30. Mai, ist er auf dem Edeka-Parkplatz an der Carl-Orff-Straße 1 in Höhenkirchen-Siegertsbrunn (9.30 bis 17 Uhr) und ebenfalls am Montag macht er von 8 bis 17 Uhr im Bürgerhaus Putzbrunn an der Hohenbrunner Straße 3 Station, zudem findet an diesem Tag ein Gemeindeimpftag im Gräfelfinger Bürgerhaus am Bahnhofplatz 1 statt (9 bis 17 Uhr). Am Dienstag, 1. Juni, wird im katholischen Pfarramt am Pfarrweg 9 in Oberhaching geimpft (10.30 bis 12 Uhr) und am Mittwoch können sich Impfwillige von 10 bis 17 Uhr im Pullacher Rathaus an der Johann-Baader-Straße 21 immunisieren lassen.