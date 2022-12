Auch in dieser Woche gibt es im Landkreis München neben den Impfmöglichkeiten in den drei Impfzentren Haar, Oberhaching und Unterschleißheim wieder spontane und wohnortnahe Impfaktionen in den Gemeinden: So an diesem Montag, 5. Dezember, von 9 bis 16.30 Uhr in Planegg im Pfarrheim St. Elisabeth, am Dienstag, 6. Dezember, von 9 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum Oberschleißheim, am Donnerstag, 8. Dezember, im Pullacher Rathaus von 10 bis 17 Uhr, am Freitag, 9. Dezember, in Taufkirchen von 12.30 bis 17 Uhr im Bürgertreff an der Eschenstraße 46 sowie in Ismaning von 9.30 bis 16.30 Uhr im Hillebrandhof. Am Samstag, 10. Dezember, gibt es noch eine Sonderimpfaktion in Unterhaching bei Pflanzen Kölle, Parkackerstraße 2 von 10 bis 17 Uhr.