Die Zahl der Tests in den landkreiseigenen Testzentren ist in diesen Tagen konstant hoch.

Von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Omikron hat den Landkreis München zum Ende der Woche mit voller Wucht erreicht: Am Freitag gab das Robert-Koch-Institut (RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1153,0 an - der dritthöchste Wert in der Region nach den Landkreisen Dachau (1288,1) und Ebersberg (1178,4) und auch höher als in der Stadt München (1122,4). Damit liegt der Landkreis deutschlandweit auf Rang 19. Die verzögerten Meldungen des Gesundheitsamts ans RKI, die während der Woche zu deutlich zu niedrigen Zahlen geführt hatten, sind offenbar abgearbeitet. Im Landratsamt wird davon ausgegangen, dass der Anstieg bei den Neuinfektionen die kommenden Wochen anhalten wird. Laut Landrat Christoph Göbel (CSU) kommt es zu den meisten Infektionen im privaten Bereich, also nicht in Gaststätten, Schulen oder Betreuungseinrichtungen.

Besonders betroffen sind wegen ihrer Einwohnerzahlen natürlich die großen Kommunen: In Unterschleißheim wurden mehrere Tage hintereinander mehr als hundert neue Fälle gezählt. Auch Unterhaching, Ottobrunn und Haar melden hohe Zahlen. Grundsätzlich verbreitet sich das Virus aber flächendeckend über den gesamten Landkreis. Wie hoch der Anteil der Virusvariante Omikron an der Entwicklung tatsächlich ist, lässt sich nicht genau ermitteln. Der Trend aber ist eindeutig: Bereits Anfang vergangener Woche waren mehr als zwei Drittel aller dokumentierten Neuinfektionen auf die Mutation zurückzuführen. Laut RKI ist sie längst vorherrschend in Deutschland.

Das Ende dürfte noch nicht erreicht sein

Dass die Labore auch in den kommenden Tagen und Wochen Probleme haben werden, der Anzahl der Testungen Herr zu werden, zeigt ein Blick auf die Testzentren im Landkreis: Dort liegt die Zahl der täglichen PCR-Tests seit Tagen nahe der Marke von 2000, hinzu kommen täglich noch um die 1000 Antigen-Schnelltests. Nicht mit eingerechnet sind Tests in Arztpraxen. Eine Positivrate für den Landkreis lässt sich laut Landratsamt nicht errechnen, weil sich viele Menschen, die im Landkreis wohnen, andernorts testen lassen, etwa am Arbeitsplatz in München. Umgekehrt kämen Menschen aus Stadt und Umland in die landkreiseigenen Testzentren.

Die SZ weist künftig in der Übersicht "Corona-Lage im Landkreis" die Zahl der gemeldeten Mutationen nicht mehr aus, da mittlerweile nahezu alle Neuinfektionen auf die Omikron-Variante zurückzuführen sind.