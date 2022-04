In Unterföhring, Schäftlarn und Hohenbrunn werden vorübergehend Umleitungen eingerichtet.

Mit dem Frühjahr kommen die Baustellen. Im April behindern daher mehrere Straßensperrungen den Verkehr im Landkreis München. Auf nächtliche Behinderungen müssen sich Autofahrer noch bis Donnerstag, 14. April, in Unterföhring einstellen: Jeweils von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens wird dort wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen die Einfahrtspur von der Münchner Straße in die Mitterfeldallee gesperrt; der Verkehr wird über die Münchner Straße, den Föhringer Ring, die Kreisstraße M 3 und die Dieselstraße geführt; auch die Buslinien 189 und 232 werden umgeleitet. Während der Bauarbeiten werden die Haltestellen Straßäckeralle und Mitterfeldallee nicht angefahren.

Noch bis Samstag, 16. April, laufen in Schäftlarn nach einem Wasserrohrbruch Bauarbeiten auf der Klosterstraße (Staatsstraße 2071); diese ist von der Kreuzung mit der B 11 bis zum Ortsende Richtung Kloster Schäftlarn voll gesperrt. Die Umleitung über die B 11 in Richtung Ebenhausen und die Staatsstraße 2571 zurück zur Klosterstraße und umgekehrt ist ausgeschildert. Der Anliegerverkehr von der B 11 bis zur J.-M.-Fischer-Straße ist möglich. Die Linienbusse zum Kloster werden ebenfalls umgeleitet, Haltestellen sind nicht betroffen.

Die längsten Einschränkungen im Verkehr sind in Hohenbrunn zu erwarten. Dort werden von Montag, 25. April, an bis voraussichtlich 11. September ebenfalls Fernwärmeleitungen verlegt. In einem ersten Bauabschnitt ist davon der Bereich der Kreisstraße M 24 (Dorfstraße) zwischen Pfarrer-Wenk-Platz und nördlich der Einmündung zur Höhenkirchner Straße betroffen; bis voraussichtlich 8. Juli wird der Verkehr hier halbseitig gesperrt, der aus dem Gewerbegebiet Hohenbrunn kommende Verkehr kann durch die Baustelle fahren, der vom Pfarrer-Wenk-Platz kommende wird ausgeschildert umgeleitet.