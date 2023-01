Jetzt hat er sich also doch noch blicken lassen - und vielleicht bleibt er ja sogar noch ein wenig länger: Der Winter, von dem Ältere mittlerweile ja gerne behaupten, dass Jüngere noch nie einen richtigen mitgemacht hätten. Denn früher, so der Tenor, sei ja nicht nur alles besser gewesen, sondern vor allem auch kälter. Gemessen an der Ausrüstung dürfte die junge Schlittenfahrerin am Rodelhügel bei der Kirche Sankt Leonhard in Höhenkirchen-Siegertsbrunn aber ganz sicher schon einmal etwas von der kalten Jahreszeit gehört haben.

Dick eingepackt geht es den Abhang hinunter, um dann, den Schlitten hinter sich her ziehend, wieder nach oben zu stapfen. Sogar die ersten Langläufer sind am Wochenende bereits rund um die kleine Leonhardi-Kirche gesichtet worden, zwar noch nicht auf präparierten Spuren, aber immerhin. Und ein Blick in den Wetterbericht lässt hoffen, dass die noch eher zarte, weiße Pracht nicht sofort wieder dahinschmilzt, sondern noch etwas liegen bleibt. Denn nicht nur in den Alpen freut es die Wintersportler, wenn es echten Schnee gibt, sondern auch auf den Hügeln und Rodelbergen im Landkreis München.