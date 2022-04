Bereits zum zweiten Mal binnen weniger Jahre zieht Irmgard Pauli nachträglich in den Gemeinderat von Höhenkirchen-Siegertsbrunn ein. Als erste Nachrückerin auf der Liste der CSU löst die Religionslehrerin Martha Wachinger ab, die ihr Mandat niedergelegt hat. Schon 2019 war Irmgard Pauli im Laufe der Legislaturperiode Mitglied des Gremiums geworden. Damals hatte sie den Sitz des ausgeschiedenen Leonhard Karl übernommen und dem Gemeinderat in der Folge bis zur Kommunalwahl 2020 angehört. Nun kehrt die CSU-Politikerin also zurück, während sich Martha Wachinger nach acht Jahren zurückzieht - "aus persönlichen Gründen", wie ihre CSU mitteilt.