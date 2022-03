Kommentar von Martin Mühlfenzl

Aus allen Ecken des Landkreises und auf allen Ebenen ertönen dieser Tage Rufe der Hilfsbereitschaft. Menschen stellen von sich aus selbstlos Wohnraum zur Verfügung, Parteien räumen ihre Fraktionszimmer, Bürgermeister suchen nach neuen Unterkünften, stellen Hotels zur Verfügung, um dort Geflüchtete aus der Ukraine unterzubringen. Menschen spenden, was in der Not im Kriegsgebiet am dringendsten benötigt wird, andere nehmen Urlaub, um zu helfen. Auf unterschiedlichste Art und Weise nehmen die Menschen Anteil am Leid der Ukrainer, aber immer mit demselben Motiv: Helfen, wo es nur geht.

Das alles wirkt zuweilen wie ein orchestriertes Chaos. Aber wie soll es auch anders sein? Von einem Tag auf den anderen hat der Angriff Russlands die Welt verändert, was nun auch im Kleinen spürbar wird. Es gab und gibt keinen Notfallplan, mit dem auf einen Krieg wie diesen reagiert werden kann, keine Blaupause für den verbrecherischen Überfall auf ein Land, der spürbare Auswirkungen auf einen ganzen Kontinent hat. Was sich aber zeigt, ist die Stärke einer demokratischen Zivilgesellschaft, die nun auch im Landkreis München in Form persönlicher Hilfe ihre ganze Kraft entfaltet. Dazu gehören auch die vielen Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienste, Hilfsorganisationen, Vereine und Helferkreise, ohne deren Einsatz eine derartige Herausforderung nicht zu stemmen wäre - diese gewachsenen Strukturen sind unerlässlich, wenn es darum geht, Krisen zu meistern.

Diese Erkenntnis ist ebenso wohltuend wie das Wissen, dass es vor allem die kommunale Ebene ist, die schnell und direkt Hilfe leisten kann. In den Städten und Gemeinden sitzen Entscheidungsträger, die diese Bezeichnung sehr ernst nehmen und dazu in der Lage sind, nicht nur Mitmenschlichkeit zu predigen, sondern sie auch vorzuleben und dementsprechend zu handeln. Sie kennen und wissen sehr konkret um die Umstände vor Ort, was ihre Kommune leisten kann - und sie sind direkte Ansprechpartner für jene, die Hilfe benötigen, und jene, die Hilfe leisten wollen. Der Staat, wie es so schön heißt, funktioniert inmitten dieser humanitären Herausforderung vor allem im Kleinen äußerst effizient. So bedrückend und erschreckend dieser Krieg ist, diese positive Einsicht bleibt.