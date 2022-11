Eigentlich ist das unbeständige Herbstwetter ähnlich gut für den Kreislauf wie eine Wechseldusche. Mal wärmt die Novembersonne zaghaft das Gesicht, mal hüllt lauer Nieselregen die Seele in Schwermut, mal zittert der Körper im kalten Windstoß. So richtig angeregt und energiestrotzend dürften die meisten Menschen dennoch nicht sein, es wird früh dunkel und immer zapfiger. In den Biergärten des Landkreises wird dagegen so schnell nix mehr gezapft, dort, wo noch Tische draußen stehen, sind sie von verfärbten Blättern bedeckt. Vergänglichkeit, ick hör dir trapsen.