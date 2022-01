Von Martin Mühlfenzl

Es ist schon ein paar Jahre her, aber früher galt auf der B 304 von Haar bis in die Landeshauptstadt hinein die Regel: Wer die erste Ampel bei Grün erwischt und dann konstant das Tempolimit einhält, reitet auf der grünen Welle. Diese Faustregel gilt schon lange nicht mehr; die enorme Zunahme an Verkehr im Münchner Osten lässt entnervte Pendler mittlerweile gefühlt an jeder Kreuzung bei Rot vom fließenden Verkehr träumen. So gesehen ist es vollkommen gleichgültig, ob auf der Bundesstraße in Haar weiter Tempo 60 gilt oder das Limit auf 50 Stundenkilometer gedrosselt wird.

Die B 304 in der Gemeinde Haar ist ein Relikt aus jenen Zeiten, als das Auto absoluten Vorrang hatte und die Verkehrsplanung dem Mantra der verkehrsgerechten Stadt untergeordnet wurde - der Verkehr, so die Vorstellung damals, müsse stets fließen. Der Verkehr der Zukunft aber muss mittlerweile ganz anders gedacht werden, der Fokus darf nicht mehr auf der Straße, auf dem Auto, auf dem Individualverkehr liegen. Und die B 304 in Haar steht exemplarisch dafür, was sich im Landkreis München ändern könnte und müsste - und was auch möglich wäre.

Die sechsspurige Bundesstraße ist mehr als prädestiniert für den Bau einer dringend benötigten Tram, dem Autoverkehr kann und muss hier der Raum entzogen werden, um die Menschen zum Umstieg zu bewegen. Die Schnittstelle der B 304 mit der A 99 bietet sich in bester Weise dafür an, die Pendler hier mit dem öffentlichen Personennahverkehr abzuholen. Auf dieser Ost-West-Achse muss zwingend die Fahrrad-Infrastruktur ausgebaut werden mit Radschnellverbindungen, die weit ins Umland hineinreichen. Die Potenziale sind gewaltig, sie müssen nur schnellst möglich genutzt werden.

Das gilt übrigens für alle wichtigen Verkehrsachsen, die den Landkreis mit der Landeshauptstadt verbinden - etwa an der A 8 im Südosten oder an der A 9 und B 471 im Norden. Überall dort, wo heute noch das Auto dominiert und die Menschen im Stau stehen, müssen die Voraussetzungen für eine echte Wende geschaffen werden. Für eine richtige grüne Welle.