Die Grünen im Kreistag fordern, dass allen Schul-Zweckverbänden und Gemeinden mit Zweckvereinbarungen empfohlen werden soll, bis Ende 2023 auf allen Gebäuden, die bisher nach Angabe des Landratsamtes noch keine Fotovoltaikanlage auf dem Dach haben, eine solche in "maximaler Größe" zu bauen. Die im Solar-Kataster des Landkreises München mit dem Status "Planung" und "Vorgesehen" gekennzeichneten Anlagen sollen demzufolge möglichst vorgezogen werden, und auch alle in Planung befindlichen Schulen wie der Schulcampus Deisenhofen, das Gymnasium Sauerlach und andere sollen zwingend neue Solaranlagen erhalten. Zudem empfehlen die Grünen, Angebote von Bürger-Energie-Genossenschaften in den Gemeinden einzuholen; entsprechende Mittel für Solaranlagen sollen in den Haushalt des Landkreises in entsprechender Höhe eingestellt werden, fordert die Fraktion.