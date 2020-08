In seiner Klimainitiative "29++" hat der Landkreis München beschlossen, die jährlichen CO₂-Emissionen pro Kopf von 13 Tonnen im Jahr 2010 auf sechs Tonnen im Jahr 2030 zu reduzieren. Nun melden sich die Grünen aus dem Kreistag zu Wort und fordern in einem Antrag, dass sich der Landkreis auch für den zu erwartenden Klimawandel wappnet. Es sei dringend erforderlich, eine "Klimafolgenanpassung" auf dem Weg zu bringen. Da man davon ausgehen müsse, dass die globale Erwärmung weiter steige, sei es dringend nötig, bereits heute darüber nachzudenken, "wie wir den absehbaren Folgen des Klimawandels begegnen und nachteilige Auswirkungen auf Menschen und Umwelt abmildern können", heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen-Fraktion.

Der Antrag nimmt Bezug auf Aktivitäten des Landkreises Ostallgäu sowie auf die Bayerische Klimaanpassungsstrategie und beinhaltet auch die Schaffung einer Personalstelle bereits für den Landkreishaushalt 2021 und die Inanspruchnahme von Fördergeldern aus Land und Bund. "Es ist wichtig, dass wir uns rechtzeitig mit den unabwendbaren Folgen des Klimawandels für Natur, Menschen, Landwirtschaft und Unternehmen befassen und gemeinsame Strategien entwickeln", so der Fraktionsvorsitzende Christoph Nadler.