Die Grünen im Kreistag fordern eine Umstellung von Heizungen und Blockheizkraftwerken in allen Liegenschaften des Landkreises von konventionellem Erdgas und Öl auf Bioflüssiggas (LPG). Die aktuelle weltpolitische Lage, argumentiert die Kreistagsfraktion um die Vorsitzenden Susanna Tausendfreund und Christoph Nadler, habe deutlich vor Augen geführt, dass sich Deutschland so schnell wie möglich von fossilen Energieträgern unabhängig machen müsse. Dabei müsse auch der Landkreis München seinen Beitrag leisten, heißt es in einem entsprechenden Antrag an Landrat Christoph Göbel (CSU) und den Kreistag. So weit möglich sollten auch alle Tanks in den Gebäuden des Landkreises umgerüstet werden.

So soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden

Geht es nach den Grünen, soll dann nur noch Bioflüssiggas verwendet werden, das aus Abfallstoffen wie Fetten und Ölen gewonnen wird und nicht aus dem Nahrungsmittelanbau stammt. Hierfür müssten entsprechende finanzielle Mittel in den Kreishaushalt 2023 eingestellt werden. Die Grünen begründen ihren Antrag nicht nur mit dem Argument Klimaschutz, sondern auch mit der Versorgungssicherheit. Bioflüssiggas spare im Vergleich mit konventionellem Gas bis zu 90 Prozent CO₂ ein. Der Landkreis soll nach dem Willen der Grünen zudem darauf hinwirken, dass Kommunen, die mit ihm in Zweckverbänden organisiert sind, ebenfalls eine Umrüstung ihrer eigenen Liegenschaften, das sind vor allem weiterführende Schulen, prüfen und die Kosten hierfür beim Landkreis anmelden.