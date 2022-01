Die Gemeinde darf die Auszeichnung als "Fahrradfreundliche Kommune in Bayern" weiter tragen, Feldkirchen strebt den Titel ebenfalls an.

Die Gemeinde Gräfelfing darf sich auch von 2022 bis 2028 "Fahrradfreundliche Kommune in Bayern" nennen, das hat die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern bekannt gegeben. Gräfelfing habe sich dem "anspruchsvollen Prüfverfahren" erfolgreich unterzogen, wie auch 14 andere bayerische Kommunen. Die Auszeichnung würdigt bisher geleistete Anstrengungen, um den Radverkehr voranzubringen, und muss alle sieben Jahre neu zertifiziert werden. Mittlerweile gehören dem Netzwerk der fahrradfreundlichen Kommunen im Freistaat 93 Mitglieder an. Neu mit dabei ist auch die Gemeinde Feldkirchen, die nun ebenfalls den Titel anstrebt. Für die Radfahrerinnen und Radfahrer habe das Engagement der Städte und Gemeinden nur Vorteile, sagt Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU).