Kommentar von Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Die Zukunft liegt unter der Erde - in zwei, drei, manchmal auch in vier Kilometern. Und nirgends sonst in der Republik ist das Potenzial, das die Geothermie entfalten kann, so groß wie im Landkreis München. Erkannt haben das längst Kommunen wie Unterhaching, Pullach, Baierbrunn, Grünwald, Sauerlach. Und natürlich auch die Landeshauptstadt, die wie selbstverständlich mit den Stadtwerken München die Quellen im Landkreis anzapft, das Fernwärmenetz massiv ausbaut und plant, so bis spätestens 2040 den Bedarf an Fernwärme komplett decken und den wichtigen Schritt in die energiepolitische Unabhängigkeit gehen zu können. Da muss der Landkreis schnellstmöglich nachlegen.

Auch in den Nordkommunen wie Unterschleißheim, Ismaning oder Unterföhring ist es längst kein Geheimnis mehr, welcher Schatz da unter dem Molassebecken in der Tiefe schlummert. Auch dort schreitet der Ausbau der Geothermie voran, allerdings nicht so schnell wie im südlichen Landkreis, wo etwa bei Pullach und Baierbrunn in 2000 bis 3000 Meter Wasser mit mehr als 100 Grad Temperatur lagert. Spätestens der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und die damit eng verbundenen Preissteigerungen für Energie - vor allem für Gas und Benzin - machen deutlich, dass der Ausbau der Geothermie nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes weiter vorangetrieben werden muss; es geht schlichtweg um die Sicherung der Energieversorgung, darum, den Landkreis autark von Gaslieferungen zu machen. Dies ist eine der entscheidenden Zukunftsfragen, die unabhängig davon angegangen und beantwortet werden müssen, was es auch kosten möge.

Denn bisher bremst vor allem die Frage der Finanzierung einen flächendeckenden Ausbau der Fernwärme-Versorgung über den gesamten Landkreis. Ein Kilometer Leitung kostet in etwa eine Million Euro. Langfristig gedacht sind diese Investitionen aber mehr als kostendeckend, denn der Kreislauf der Geothermie ist ein nicht enden wollender. Fernwärme kann selbst über weite Entfernungen - etwa aus dem südlichsten Landkreis München über die Landeshauptstadt bis in den Osten und Norden - ohne gravierenden Wärmeverlust transportiert werden. Und nebenbei: Was die Landeshauptstadt beim Ausbau der Geothermie mit den Stadtwerken zu leisten imstande ist, sollte der Landkreis auch hinbekommen. Am besten in Kooperation mit den Münchnern.