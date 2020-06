Wenn Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler (CSU) erklärt, "die Laienmusikkultur" sei gelebte Gemeinschaft sowie fester Bestandteil des bayerischen Lebensgefühls", dann dürften ihm auch im Landkreis München viele Betroffene zustimmen. Nicht nur in unmittelbarer Alpennähe, sondern auch in der Nachbarschaft zur Landeshauptstadt gibt es zahlreiche Gruppen von leidenschaftlichen Hobby-Musikanten, die von Tuba über Trompete bis Geige, Zither und Hackbrett fast alles spielen.

Seit dieser Woche dürfen die "Instrumentalgruppen innerhalb der bayerischen Laienmusiklandschaft" wieder eingeschränkt proben. Die Proben können "unter Beachtung strenger Schutz- und Hygienemaßgaben in Gruppen von bis zu zehn Personen erfolgen. Grundsätzlich muss zum Beispiel ein Abstand von zwei Metern zwischen den Musikern eingehalten werden, bei Blasinstrumenten drei Meter" heißt es in der Pressemitteilung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst. Ihm sei bewusst, dass die vorliegende Regelung das musikalische Leben derzeit nur eingeschränkt wiederherstellen könne, so Sibler. Soweit es die Lage aber erlaube und das Infektionsgeschehen dies zulasse, werde er sich für weitere Lockerungen einsetzen. Chöre und sonstige Gesangsgruppen profitieren derzeit noch nicht von dieser Regelung.